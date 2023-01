GP-Sieger Johnny Herbert: Von Sky abserviert

​Der dreifache Grand-Prix-Sieger Johnny Herbert hat sich auf Instagram von seinen langjährigen Mitarbeitern bei der britischen Sky verabschiedet. Die Kommentatoren-Mannschaft wird verjüngt.

Seit mehr als zehn Jahren erfreuten sich die Formel-1-Fans an den kecken Analysen von Johnny Herbert. Der heute 58-jährige Engländer war von 1989 bis 2000 bei insgesamt 161 Formel-1-WM-Läufen am Start, drei Mal konnte der allseits beliebte Brite siegen – auf drei grossen Rennstrecken, 1995 in Silverstone und Monza, 1999 auf dem Nürburgring. 1995 wurde Johnny mit Benetton WM-Vierter, als Stallgefährte von Weltmeister Michael Schumacher.

Von 2012 gehörte Herbert der Mannschaft der britischen Sky an, die von den GP-Schauplätzen berichtete. Herbert vertiefte seinen Ruf als ein Mann, der – bei aller Professionalität – auch über sich selber lachen kann. Das wussten die Zuschauer zu schätzen. Unvergessen etwa, wie er mit Sebastian Vettel in Le Castellet 2022 in einem hundert Jahre alten Aston Martin um die Kurven wetzte.

Herbert scheute sich gleichzeitig nicht davor, die Dinge beim Namen zu nennen. Auch dafür haben ihn die Fans geliebt. Und Herbert blieb immer auf Zack: Er war es, der im laufenden TV-Interview nach dem Grand Prix von Japan 2022 Sieger Max Verstappen darauf hinwies, dass er eben seinen Titel erfolgreich verteidigt hatte. Nicht mal Max selber war das klar gewesen.

Bei Sky gehörte er zu einer Aufstellung mit den früheren GP-Assen Martin Brundle, Damon Hill und Jenson Button.

In den letzten Jahren ist aufgefallen, wie die Sky-Mannschaft verjüngt wird. So kamen die frühere W Series-Pilotin Noami Schiff zum Team und auch die Ex-IndyCar- und NASCAR-Pilotin Danica Patrick.

Johnny Herbert hat am 25. Januar ein Bild der Sky-Truppe von 2022 auf Instagram gestellt und schreibt dazu: «Ich werde dieses Team vermissen.»



Seine langjährige Kollegin Rachel Brookes hat sofort reagiert: «Nicht so sehr, wie wir dich vermissen werden. Danke an meinen liebreizenden ‘TV-Ehemann’. Ohne dich wird es nicht mehr das gleiche sein.»



Naomi Schiff schreibt: «Wir werden dich total vermissen, Johnny. Die Arbeit mit dir hat so viel Spass gemacht. Was für eine gütige Seele!»



Natalie Pinkham schreibt: «Johnny, ich werde dich immer lieben.»



Auch die Fans haben reagiert. «Das ist wirklich Mist!» schimpft User Mrwmsmith. Und «gmcaf1» schreibt: «Wenn sie deinen Vertrag nicht erneuert haben, dann ist das eine Schande. Du warst der einzige im Team, der keine Angst davor hatte, die Wahrheit zu sagen. Das ist eine absolut schockierende Entscheidung.»



Ein Sprecher von Sky hat bestätigt, dass Johnny Herbert ab 2023 nicht mehr zur Sky-Mannschaft gehört.





