Miami-GP: Das gab’s noch nie – Fahrerlager im Stadion

​Im Mai 2022 verfolgten 243.000 Formel-1-Fans die GP-Premiere von Miami, rund ums Hard Rock Stadium der Miami Dolphins. Für Ausgabe 2023 lassen sich die Amerikaner Einiges einfallen, wie das Fahrerlager im Stadion.

Volle Hütte 2022, volle Hütte 2023: Der erste Grosse Preis von Miami Anfang Mai des vergangenen Jahres war Fan-Magnet, fast eine Viertelmillion Tickets wurden verkauft. Derzeit wird daran gearbeitet, mehr Tribünen aufzubauen, für 3000 zusätzliche Besucher pro Tag.

Zudem soll den Fans Einmaliges geboten werden. So zeigen die Veranstalter auf Computer-Grafiken, wie das Fahrerlager 2023 im Stadion der American Football-Mannschaft angesiedelt wird – die Fans können mit einem simplen Grundeintritt von Tribünenplätzen herab das Geschehen verfolgen. So etwas gab es in dieser Art noch nie.

2022 war das Fahrerlager in einer Schlucht zwischen Stadionwand und Boxengebäude untergebracht, da wurde es ziemlich eng. Auf dem Rasen haben die 13 Pavillons der zehn Teams sowie von FIA, Formule One Management und Pirelli locker Platz. Da bleibt sogar noch Platz für Palmen und Lounge-Ecken.

Am Hard Rock Stadium wird derzeit gearbeitet, denn direkt über der Boxengasse wird der neue Paddock-Klub angesiedelt. Rund 6000 VIP-Gäste werden hier einen hervorragenden Blick über die Rennstrecke haben, samt Dachterrasse.



Die 5,41 Kilometer lange Strecke wird neu asphaltiert. Am Pisten-Layout ändert sich für Ausgabe 2023 des Rennens nichts.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format