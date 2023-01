Tolle Helmkamera-Bilder: 2023 von allen Piloten

​2021 hatte die Formel 1 begonnen, mit einer neuen Generation von Helmkameras zu experimentieren. Ergebnis: grandiose Aufnahmen aus der Fahrer-Perspektive. Davon wird es 2023 erheblich mehr geben.

Die Formel-1-Zuschauer waren in Belgien 2021 baff, als Superstar Fernando Alonso mit einer neuen Helmkamera ausrückte. Das Urteil der Fans war einhellig – endlich haben die Zuschauer wirklich den Eindruck, bei einem Piloten mit an Bord zu sein.

Seit Jahren war in Sachen Bord-Kamera moniert worden, dass die Blickwinkel nicht stimmen (wenn etwa die Kamera über dem Kopf des Piloten am Wagen angebracht ist) oder der Speed der Autos nicht richtig rüberkommt. Viele Fans sagten: Aufnahmen von Ayrton Senna Ende vor dreissig Jahren aus Monte Carlo waren erheblich eindrucksvoller.

Nun fing die neue Kamera im Helm von Alonso jedoch packende Bilder ein, welche scheinbar jede Bodenwelle in die gute Stube oder auf tragbare Geräte übertrugen. Es war auch zu beobachten, wie Fernando zur Seite blickte, um im Rückspiegel nach Gegnern Ausschau zu halten. Es war zu sehen, dass der Schutzbügel Halo die Sicht weniger beeinträchtigt als erwartet. Nicht ganz happy waren nur die Alpine-Techniker, weil etwas mehr Informationen am Lenkrad preisgegeben werden, als ihnen lieb ist.

Dean Locke, Formel-1-Verantwortlicher der Übertragungen, sagte damals: «Wir haben schon ein paar Mal mit Helm-Kameras experimentiert, aber meist war damals die Linse ausserhalb des Helms angebracht. Der grosse Unterschied zu heute ist also, dass sich das Auge der Kamera jetzt im Helm befindet, auf Augenhöhe mit dem Fahrer, auf der linken Seite.»

«Es ist nicht ganz einfach, Bilder dieser Kamera bei 300 km/h zu übertragen. Letztlich sollen die Aufnahmen ja auch eine vernünftige Qualität haben. Aber wir streben auch nicht Perfektion an. Wir brauchen keine 4K-Aufnahmen, um die Faszination zu vermitteln.»



Es folgten weitere Experimente, darunter mit Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (siehe Foto), Weltmeister Max Verstappen oder Williams-Fahrer Alex Albon. 2022 wurde auch durch die Helmkameras klar, wie lästig das so genannte Porpoising für die Fahrer ist, also diese Hüpfbewegung des Autos.



Die Formel-1-Macher wollen 2023 erheblich mehr Helmkamera-Aufnahmen zeigen. Dazu ist ein Vertrag mit den Kamera-Herstellern der Firma Racing Force geschlossen worden, Mutterfirma des Helmbauers Bell.



Das Gewicht der Kamera ist inzwischen auf weniger als 1,5 Gramm gesunken, sie kann nun in den Kopfschutz jeder Marke eingebaut werden.



Im technischen Reglement ist verankert, dass der Helm jedes Fahrers mit einer Kamera bestückt sein muss. Welche Piloten genau ausgewählt werden, um die aufregenden Perspektiven zu servieren, wird von Rennen zu Rennen entschieden.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format