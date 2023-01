Neu: AlphaTauri mit Orlen, Alfa Romeo mit Stake

​Zwei Rennställe haben für 2023 einen neuen Sponsor: Der polnische Mineralölveredler und Tankstellenbetreiber PKN Orlen zieht von Alfa Romeo zu AlphaTauri, Alfa arbeitet neu mit dem Online-Casino Stake.

Der langjährige Robert Kubica-Sponsor PKN Orlen hat einen Mehrjahresvertrag mit der Scuderia AlphaTauri abgeschlossen. PKN Orlen, 1999 gegründet, ist einem börsennotierter, polnischer Mineralölveredeler und Tankstellenbetreiber mit Sitz in Plock, der unter anderem Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen betreibt, mit insgesamt fast 3000 Stationen. PKN (Polski Koncern Naftowy, also polnischer Mineralölkonzern) Orlen beschäftigt 20.000 Menschen und setzt im Jahr rund 20 Milliarden Euro um.

Seit 2020 hatten die Polen mit Alfa Romeo gearbeitet, der polnische GP-Sieger Robert Kubica trat dabei als Test- und Reservefahrer für das Formel-1-Team aus der Schweiz auf.

Daniel Obajtek, CEO von PKN Orlen: «Ein weltweites Schaufenster wie die Formel 1 ist unerlässlich für unsere strategischen Konzernziele. Wir machen mehr als die Hälfte unseres Umsatzes im Ausland. In der Königsklasse erreichen wir hunderte von Millionen Fans und werden mit der neuen Kooperation mit AlphaTauri unseren Bekanntheitsgrad weiter steigern.»

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost: «Das sind wunderbare Neuigkeiten, und ich freue mich, dass wir das neue Jahr so positiv beginnen können.»

Der Adler von PKN wird prominent auf dem neuen Rennwagen vom Typ AT04 zu sehen sein, dessen Bemalung am 11. Februar in New York präsentiert wird.



Alfa Romeo hat das Sponsoring von PKN Orlen durch ein Bündnis mit Stake.com ersetzt. Die Firma mit Sitz auf Curaçao hat sich seit Gründung 2017 auf Online-Spiele spezialisiert – Teilnehmer können im Netz klassischen Casino-Spielen frönen, wie Blackjack oder Roulette.



Im Sport fiel Stake vor allem durch die Unterstützung des englischen Fussballklubs Everton auf sowie durch Abkommen mit den Rennfahrern Pietro und Enzo Fittipaldi.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format