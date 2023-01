RoC: Vettel und Schumacher in der nächsten Runde

Sebastian Vettel und Mick Schumacher machten in der ersten Race-of-Champions-Runde des Nationen-Cups alles richtig und setzten sich gegen das britische Duo Jamie Chadwick und David Coulthard durch.

Gleich in der ersten Runde des Nationen-Cups mussten sich Sebastian Vettel und Mick Schumacher beim Race of Champions im schwedischen Pite Havsbad beweisen. Noch bevor das Duo gegen das Team Grossbritannien und damit gegen WSeries-Champion Jamie Chadwick und GP-Sieger David Coulthard antreten durften, musste sich Valtteri Bottas gegen den eRoC-Champion Lukas Blakeley beweisen.

Der finnische Formel-1-Pilot unterlag dem eSports-Racer, der sich damit wie schon im vergangenen Jahr im Duell gegen Sebastian Vettel im Fight gegen einen GP-Star durchsetzen konnte. Den zweiten Lauf im ersten Erstrunden-Duell musste dann der eRoC-Zweite Jarno Opmeer seinen Speed unter Beweis stellen. Der Niederländer trat gegen GP-Legende Mika Häkkinen an.

Der zweifache Champion kam schlecht weg und kam der Streckenbegrenzung zu nahe, die Wiederholung der Start-Aufnahmen zeigte aber, dass Opmeer einen Frühstart hingelegt hatte. Während die Regelhüter den Frühstart noch untersuchten stellten sich die GP-Veteranen Vettel und Coulthard der Herausforderung.

Vettel hatte offensichtlich Spass und kam mit 0,869 sec Vorsprung vor Coulthard ins Ziel. Danach stand der Run von Schumacher gegen Chadwick an. Auch der zweite Fahrer des Team Deutschland triumphierte, er hatte am Ende einen Vorsprung von 3,282 sec.

«Es war rutschig, die Strecke wird etwas schwierig, das war jetzt der erste Run, mal schauen, wie es weitergeht, aber es ist gut, mit einem Sieg zu starten», erklärte Vettel, der wie die anderen Erstrunden-Teilnehmer einen weiteren Run absolvieren musste, um weiterzukommen.

Opmeer verlor seinen Lauf nachdem die Zeitstrafe für den Frühstart erteilt wurde, er kämpfte im zweiten Run gegen Bottas und unterlag dem Alfa Romeo-Star, der 0,786 sec schneller blieb, obwohl er nicht fehlerfrei blieb. Häkkinen trat gegen Blakeley an und unterlag mit einem Rückstand von 6,785 sec. Damit war der Spass für das Team Finnland bereits vorbei, während das Team eRoC weiterkam.

Schumacher machte kurzen Prozess gegen Coulthard, der in die Wand schlitterte und sichtlich Mühe hatte. Am Ende war Schumacher deutlich früher im Ziel. Somit war schon klar, dass das Team Deutschland das Weiterkommen bejubeln durfte, während das Team Grossbritannien ausschied. Vettel trat trotzdem gegen Chadwick an und unterlag mit 9,639 sec Rückstand.