Mick Schumacher nach RoC-Finale: «Gab mein Bestes»

Mick Schumacher schaffte es in der Einzelwertung des Race of Champions ins Finale, indem er sich gegen seinen Mentor und Freund Sebastian Vettel durchgesetzt hatte. Am Ende behielt aber Mattias Ekström die Nase vorn.

Letztlich war es eine klare Entscheidung: Mattias Ekström setzte sich zum vierten Mal im Einzelwettbewerb des Race of Champions gegen alle Rivalen durch und krönte sich auf der gefrorenen Ostsee in Pite Havsbad in Schweden mit 2:0 zum Sieger. Sein Gegner im Finale: Mick Schumacher.

Der Deutsche, der schon zum dritten Mal am Race of Champions teilnahm, besiegte auf dem Weg zur Spitze Felix Rosenqvist, Adrien Tambay, Felipe Drugovich und seinen Landsmann, Freund und Mentor Sebastian Vettel.

Ekström erklärte nach seinem Triumph: «Das Race of Champions hat mir immer sehr viel bedeutet. Es ist etwas ganz Besonderes, vier Siege zu haben, und noch besonderer ist es, dies in Schweden zu tun. Ich habe mein erstes Finale im Stade de France in Paris gegen Sébastien Loeb gewonnen, dann hatte ich zwei Endrunden mit Michael Schumacher in London und Peking, deshalb war es für mich sehr emotional, Mick heute im Finale zu sehen.»

«Das ist sogar noch spezieller als der Sieg; Michael war immer einer der Jungs, die ich in diesem Sport am meisten bewundere, für seine Hingabe, seine harte Arbeit und sein Talent. Ich habe Michael erst beim Race of Champions kennengelernt. Wir haben uns viele Kämpfe geliefert, und ich habe mit Michael nur tolle Erinnerungen an dieses Event», fügte der Schwede an.

«Michael trat mir gegenüber immer bescheiden auf, und ich kann sehen, dass Mick auch sehr bescheiden ist. Mick ist ein riesiges Talent und seine Zeit wird kommen, also freue ich mich auf weitere Kämpfe in der Zukunft. Ich weiss, dass es nicht lange dauern wird, bis ich geschlagen werde, aber gegen Mick hätte ich kein Problem damit, Zweiter zu werden», beteuerte der 44-Jährige.

Schumacher bedankte sich für die netten Worte und ergänzte: «Herzlichen Glückwunsch an Mattias und vielen Dank für diese netten Worte. Er ist ein aussergewöhnlicher Fahrer und dieser Erfolg beweist das erneut. Er hat das ganze Wochenende über einen tollen Job gemacht. Ich gab da draussen mein Bestes, aber es war einfach nicht genug.»

«Was wir auf der Rennstrecke machen, unterscheidet sich sehr von dem, was Mattias macht, und ich stimme mit dem überein, was Seb am Freitag sagte: Wir kommen in eine Kurve und haben einen Schraubenzieher und einen Hammer, während sie einen kompletten Werkzeugkasten haben», fuhr Schumacher fort. «Das Wissen, das sie mitbringen, um das Auto zu spüren und genau zu wissen, was in jedem Moment zu tun ist, ist etwas, das ich noch nicht habe. Es geht also darum, viele Stunden zu investieren – auch auf unbefestigten Strecken – zu lernen und zu versuchen, sich zu verbessern. Dann kann ich ihm nächstes Jahr hoffentlich Paroli bieten.»

Der 23-jährige Mercedes-Testfahrer sprach auch über das Duell mit Vettel. «Das hat mir besonders gut gefallen. Ich habe ihn auch 2019 in Mexiko auf dem Asphalt geschlagen, und es hat Spass gemacht, das heute zu wiederholen. Es ist immer gut, bei dieser Veranstaltung mit Seb zu sprechen und zu hören, was er beim Fahren empfindet. Wir haben uns immer sehr offen über die Informationen ausgetauscht, die wir gesammelt haben, und ich bin heute und gestern auch ein paar Mal zu Mattias gegangen und habe versucht, ein paar Tipps aus seinem Werkzeugkasten zu bekommen. Es hat nicht ganz gereicht, aber es war ein unglaubliches Wochenende. Vielen Dank an alle, die am Race of Champions beteiligt sind.»