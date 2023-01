Ferrari: 1000 Boxenstopp-Übungen für den WM-Titel

​Seit 2008 hat die Scuderia Ferrari den Konstrukteurs-Pokal nicht mehr gewonnen. Derzeit wird nicht nur das neue Auto aufgebaut, im Werk von Maranello schwitzen die Mechaniker auch bei 1000 Boxenstopp-Übungen!

Red Bull Racing hat 2022 den «DHL Fastest Pit Stop Award» gewonnen, zum fünften Mal hintereinander; eine Trophäe, die von Formel-1-Logistiker DHL für die schnellsten Boxenstopps übers ganze Jahr verliehen wird.

Die auf hohem Niveau konstant guten Reifenwechsel sind eines jener Puzzle-Teilchen, die zu 35 GP-Siegen von Max Verstappen und zwei WM-Titeln für den Niederländer geführt haben.

Ferrari gewann die DHL-Trophäe im ersten Jahr, wurde aber 2022 nur Gesamtvierter. Das gedenkt Diego Ioverno zu ändern, der sich bei Ferrari vom Getriebemechaniker hochgearbeitet hat zum Formel-1-Einsatzleiter. Und damit obliegt ihm auch die Verantwortung für die Reifenwechsel bei den Italienern.

Seine Logik ist bestechend. «Aus meiner Erfahrung gewinnst du einen Grand Prix vielleicht nicht wegen eines Boxenstopps, aber wegen eines schlechten Reifenwechsels ist ratz-fatz ein Sieg vorbei», so Ioverno gegenüber der Gazzetta dello Sport.

Aus diesem Grund hat Ioverno dieser Tage ein brutales Monatsprogramm angesetzt: Bis zum Saisonstart sind 60 Fachkräfte unter vielem Anderem damit beschäftigt, zwei Mal am Tag je zwanzig Boxenstopps zu üben. Dazu bedarf es der flinken Hände von 60 Mechanikern, weil Ferrari wegen 23 Saisonrennen nicht die gleichen Leute zu jedem Grand Prix senden wird. In dieser Phase der Saisonvorbereitung, so hat Ioverno errechnet, absolviert jeder Mechaniker ungefähr 1000 Übungsstopps.



Ioverno betont, dass nicht so kurze Boxenstopps wie möglich angestrebt werden, sondern konstant flinke. «Mit der Einführung der neuen Räder sind die Stopps langsamer geworden, aber mit der Zeit wieder schneller. Als weniger gelungen bezeichnen wir einen Stopp mit einer Standzeit von mehr als vier Sekunden. Da lagen wir in der vergangenen Saison bei neun Prozent, Mercedes aber bei nur vier. Dahin müssen auch wir kommen. Eine noch geringere Rate ist aus meiner Sicht fast nicht machber.»





DHL Fastest Pit Stop Award 2022

1. Red Bull Racing

2. McLaren

3. AlphaTauri

4. Ferrari

5. Alpine

6. Aston Martin

7. Williams

8. Mercedes

9. Alfa Romeo

10. Haas





DHL Fastest Pit Stop Award – alle Sieger

2015 Ferrari

2015 Williams

2017 Mercedes

2018 Red Bull Racing

2019 Red Bull Racing

2020 Red Bull Racing

2021 Red Bull Racing

2022 Red Bull Racing





