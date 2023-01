Präsentationen 2023: Was die GP-Teams wirklich zeigen

​Am 31. Januar beginnt die Phase der Team-Präsentationen vor dem Start der Formel-1-Wintertestfahrten in Bahrain. Die zehn Grand-Prix-Rennställe gehen dabei sehr unterschiedlich vor.

Bald hat das lange Warten der Formel-1-Fans ein Ende: Der US-amerikanische Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas zeigt als erstes GP-Team am 31. Januar – ja, was eigentlich?

Mehr als drei Wochen vor dem Beginn der Wintertests (23. bis 25. Februar auf dem Bahrain International Circuit) ist klar: Den neuen Haas VF-23 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen werden wir nicht zu sehen bekommen. Die Rennställe gehen in der Phase vor Beginn der Versuchsfahrten ganz unterschiedlich vor, wie unsere kleine Übersicht zeigt.

31. Januar: Haas F1 im Internet

Die Amerikaner haben bereits bestätigt: Die Veranstaltung ist ein so genannter «livery launch», gezeigt wird also lediglich, wie die Lackierung des 2023er Rennwagens aussieht. In der Regel wird das mit einem frisch bemalten Vorjahres-Renner getan oder mit Hilfe Computer-generierter Bilder.

3. Februar: Red Bull Racing in New York

Red Bull Racing, Konstrukteurs-Pokalsieger 2022, präsentiert in New York. RBR ist nicht bekannt dafür, den neuen Rennwagen schon Wochen vor dem Testbeginn auf die Räder zu stellen. Vor einem Jahr wurde die neue Lackierung auf einem Basis-Flügelwagen der Generation 2022 gezeigt.

6. Februar: Williams im Internet

Der drittälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) bezeichnet seinen Auftritt als «Saison-Präsentation». Also werden wir auch hier aus der Rennwagenfabrik von Grove nur die Bemalung des 2023er Autos von Alex Albon und Logan Sargeant erblicken, nicht aber den eigentlichen Williams FW45.



7. Februar: Alfa Romeo in Zürich

Durchaus denkbar, dass der erste echte 2023er Rennwagen in der Schweiz zu sehen sein wird, wenn Titelsponsor Alfa Romeo in Zürich den letzten GP-Renner zeigt, bevor die Italiener Ende des Jahres die Kooperation mit Sauber beenden. Gewissermassen als Aufwärm-Übung hat Alfa Romeo einen Rennwagen vom deutschen Graffiti-Künstler Boogie bemalen lassen.



11. Februar: AlphaTauri in New York

Wieder einen anderen Weg geht AlphaTauri in New York: Präsentiert wird der Auftritt 2023, gleichzeitig werden jedoch Bilder des neuen Autos gezeigt. Ob es sich dabei um das richtige Fahrzeug oder um Computer-Bilder handeln wird, ist noch nicht klar.



13. Februar: McLaren in Woking

Eine Team-Präsentation nach traditionellem Stil, denn die Briten haben ins Rennwagenwerk von Woking eingeladen. Dort wird der McLaren MCL37 von Lando Norris und Oscar Piastri enthüllt.



13. Februar: Aston Martin in Silverstone

Noch eine klassische Veranstaltung. Aston Martin hat bereits bestätigt, dass der echte Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll zu sehen sein wird. Unmittelbar danach geht es zum ersten Versuchstest auf die britische Traditionsstrecke.



14. Februar: Ferrari in Maranello

Nach zwei Corona-bedingten Präsentationen online kehren die Italiener zur herkömmlichen Fahrzeug-Enthüllung im Rennwagenwerk von Maranello zurück. Auch Ferrari wird vor den Tests in Bahrain einen Probelauf machen, auf der firmeneigenen Testbahn von Fiorano.



15. Februar: Mercedes in Silverstone

Mercedes bleibt dem vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg treu: Präsentation in Silverstone, im Rahmen von ersten Probefahrten. Im Laufe des Tages werden Teamchef Toto Wolff und die Fahrer Lewis Hamilton und George Russell ausführlich Stellung nehmen.



16. Februar: Alpine in London

Die Franzosen sind dieses Mal Schlusslicht. Auch Alpine präsentiert klassisch, also mit dem echten Renner des Typs A523.





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format