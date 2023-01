Kevin Magnussen (Haas): «Ich kann das mehr geniessen»

​In Sachen Rennsaison 2022 schien für Kevin Magnussen alles klar zu sein – mit Peugeot und Chip Ganassi. Dann kam aus heiterem Himmel der Anruf von Haas-Teamchef Günther Steiner. Das hat alles verändert.

Die Formel-1-Karriere von Kevin Magnussen schien vorbei zu sein – Ende 2020 wechselte der US-amerikanische Rennstall Haas die GP-Routiniers Magnussen und Romain Grosjean aus gegen die Neulinge Mick Schumacher und Nikita Mazepin.

Im Februar 2021 verkündete Peugeot, dass Magnussen für die Langstrecken-WM 2022 verpflichtet worden sei. Der Däne hielt sich mit Einsätzen in der US-amerikanischen IMSA-Serie fit. An der Seite von Renger van der Zande und im Team von Chip Ganassi gewann Magnussen in Detroit. Er wurde Meisterschafts-Siebter.

Für 2022 war seitens Magnussen mit Ganassi und Peugeot alles klar, aber dann kam der grosse Knall: Haas beendete wegen des Einmarsches von Russland in die Ukraine das Sponsor-Abkommen mit Uralkali und die Zusammenarbeit mit dem Moskauer Nikita Mazepin. Teamchef Günther Steiner rief Kevin Magnussen an – und der Däne war wieder Formel-1-Fahrer!

Magnussen grinst noch heute: «Günther Steiner hat alles ruiniert! Vor dem Sportwagenrennen in Sebring wollte ich mit meiner Familie Ferien machen, dann kam sein Anruf, ob ich nicht in die Königsklasse zurückkehren wolle. Ich flog dennoch nach Miami, weil ich nicht wusste, ob das was wird mit Haas, aber dann rief Günther nochmals an und sagte – lass uns das machen! Also nahm ich das nächste Flugzeug Richtung Bahrain.»



Magnussen gelang ein Saisonauftakt nach Mass: Rang 5 in Bahrain, die Haas-Truppe war nach einer punktelosen Saison 2021 völlig aus dem Häuschen! In den ersten vier Rennen fuhr Kevin drei Mal in die Top-Ten – nach Bahrain auch in Dschidda und Imola (jeweils Neunter). Weitere Punktefahrten folgten in England, Österreich und Texas.



Magnussen wirkte 2022 gefestigt und gab zu: «Ich kann die Formel 1 mehr geniessen als früher. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmals eine Chance erhalten würde, und alles, was nun passiert, ist ein Bonus. Klar will ich weiterhin die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, aber ich setzt mich selber weniger unter Druck als früher.»



Und dann war da noch dieses fette Ausrufezeichen in Brasilien: Kevin fuhr bei kniffligen Pistenverhältnissen auf schmieriger Bahn Bestzeit und eroberte für den Sprint von São Paulo sensationell die Pole-Position!



Magnussen wurde letztlich WM-13., er stellte Mick Schumacher deutlich in den Schatten. Ergebnis: Der Deutsche erhielt Ende 2022 keinen Vertrag mehr und wurde ausgerechnet durch den früheren Magnussen-Erzrivalen Nico Hülkenberg ersetzt. Genau, jenen Hülkenberg, mit dem Kevin in Ungarn 2017 einen legendären Zoff hatte. Kernsatz: «Leck meine Eier, Schätzchen!»



Aber Kevin ist da ganz entspannt: «Es gibt kein böses Blut zwischen mir und Nico. Anfang 2022 haben wir uns am Flughafen getroffen und erstmals seit Jahren richtig miteinander geredet. Dieses Gespräch haben wir dann während der Fahrerparade vor dem Bahrain-GP 2022 fortgesetzt. Und wir haben beide gemerkt, dass wir über unseren Streit von damals herzlich lachen können. Wir finden es ziemlich lustig, dass die Leute noch heute darüber reden. Wir sind beide älter und reifer geworden, und was damals gewesen ist, steht uns 2023 nicht im Weg.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format