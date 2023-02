Johnny Herbert: «Lewis Hamilton war etwas frustriert»

Der frühere GP-Pilot Johnny Herbert ist sich sicher, dass sich die beiden Mercedes-Stars George Russell und Lewis Hamilton in diesem Jahr einen engen Zweikampf liefern werden.

35 WM-Zähler und zwei Ränge trennten die beiden Silberpfeil-Piloten George Russell und Lewis Hamilton nach dem Saisonfinale im vergangenen Jahr. Und entgegen den ursprünglichen Prognosen hatte nicht der siebenfache Weltmeister die Nase vorn, sondern sein jüngerer Landsmann aus Grossbritannien.

Russell belegte in der Fahrer-WM den vierten Rang hinter Champion Max Verstappen, Ferrari-Star Charles Leclerc und Verstappens Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez. Hamilton reihte sich auf dem sechsten Tabellenplatz hinter dem zweiten Ferrari-Piloten Carlos Sainz ein.

Über die Gründe, warum der frühere Dauersieger schlechter zurecht kam als sein neuer Stallgefährte, wurde viel gesprochen und geschrieben. So sind einige Szenekenner überzeugt, dass Russell durch seine Zeit bei Williams mehr Übung darin hatte, mit einem nicht so guten Dienstwagen klarzukommen.

Ex-GP-Pilot Johnny Herbert verweist auf eine andere mögliche Ursache. Im Gespräch mit «Total-Motorsport.com» erklärt er: «Ich denke, Lewis Hamilton war zum Start der vergangenen Saison wohl etwas frustriert, weil er wusste, dass sein GP-Auto nicht grossartig war. Ich denke, ihm fehlte die richtige Einstellung, weil er wahrscheinlich frustriert war.»

«Aber jetzt hat er die Gelegenheit, sich mental und körperlich auf die Saison vorzubereiten. Vielleicht ist es gut für Lewis, dass er weiss, dass der Druck von George sehr hoch sein wird», vermutet der Brite. Und er betont: «Es kann für einen Fahrer sehr gut sein, zu wissen, dass sein Teamkollege stark sein wird, und er dadurch unter Druck steht. Denn dann weisst du, dass du dich gleich verbessern musst.»

«Lewis hat das in der Vergangenheit geschafft, aber er ist am Ende seiner Karriere angelangt. Die Dinge ändern sich, wenn man älter wird, und wenn man einen jungen Hüpfer hat, der nach diesem Erfolg giert, wird es irgendwann einen Wechsel an der Spitze geben», weiss Herbert, der aber auch klarstellt: «Es würde mich überraschen, wenn es in diesem Jahr passiert. Aber ich denke, das Duell zwischen George und Lewis wird spannend werden. Und genau das wollen wir auch sehen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format