Daniel Ricciardo: In Melbourne wieder im Fahrerlager

Red Bull Racing-Reservist Daniel Ricciardo wird die ersten Rennen des Jahres nicht live vor Ort miterleben. Erst zum Heimspiel in Melbourne lässt sich der Australier wieder im Fahrerlager blicken.

Nach elfeinhalb Jahren als Formel-1-Stammfahrer steht für Daniel Ricciardo in diesem Jahr eine etwas entspanntere Saison auf dem Programm. Der Australier, der das McLaren-Team nach zwei Jahren verlassen musste, hat sich die Rolle des Red Bull Racing-Reservisten – die er sich mit Liam Lawson teilt – gesichert und hat entsprechend mehr Freizeit.

Seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, im Simulator Gas zu geben, erklärte der achtfache GP-Sieger anlässlich der Präsentation des Red Bull Racing Teams in New York. «Ich würde schon gerne einen Testeinsatz bestreiten, um fit zu bleiben und damit mein Körper nicht in Schockstarre verfällt, wenn er wieder mit 5 g belastet wird.»

«Wenn es morgen einen Test gäbe, wäre ich immer noch fit. Aber ich bin froh, dass ich mehr Zeit habe», beteuerte Ricciardo, der auch klarstellte, dass bisher keine Testeinsätze geplant sind. «Im Verlauf des Jahres werde ich mich schon melden, wenn es darum geht, ins Auto zu steigen. Aber ich habe noch keine Entzugserscheinungen und bin froh, dass ich es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen kann.»

Gleichzeitig erklärte der 33-Jährige: «Ich muss natürlich in Form bleiben, sollte sich ein spontaner Einsatz als Ersatz ergeben, darf ich nicht 20 kg zu viel wiegen.» Und er verriet: «Aber das erste Rennen werde ich zuhause auf der Couch vor dem Fernseher mitverfolgen. Dann werde ich sehen, wie ich mich fühle. Melbourne wird das erste Rennen sein, das ich vor Ort miterleben werde. Und wir werden sehen, wie die Atmosphäre, der Lärm und alle Gerüche auf mich wirken werden. Werde ich begeistert sein, aufgeregt, und wird es den Wunsch wecken, zurückzukommen? Oder werde ich es einfach nur als Fan geniessen? Melbourne wird mir einige Antworten liefern.»

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format