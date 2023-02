Jan Monchaux (Alfa Romeo): «Das wäre ein Albtraum»

​Der Franzose Jan Monchaux spricht als leitender Techniker bei Alfa Romeo über den bei Sauber gebauten Rennwagen des Typs C43 – was vor allem verbessert werden muss, wovor er grossen Respekt hat.

Gefällt einem Techniker eigentlich das eigene neue Formel-1-Auto? Jan Monchaux muss schmunzeln: «Ich fürchte, da bin ich beim Antworten befangen, denn als Techniker siehst du den neuen Rennwagen ein wenig wie dein Kind, und das findest du immer schön.»

«Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir mit dem Modell C43 getan haben. Der C43 ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen Modells. Wir erkannten früh gewisse Bereiche des Autos, die wir verbessern müssen. Das haben wir mit dem C43 getan. Der zweite Schwerpunkt ist die Standfestigkeit. Die Zuverlässigkeit war jahrelang eine Stärke dieses Teams, aber das war in der vergangenen Saison nicht so, und dahin müssen wir wieder zurück. Dazu haben wir gewisse Arbeitsabläufe geändert.»

«Wir haben uns bei der Entwicklung vorwiegend auf die Hinterachse konzentriert, denn da witterten wir am meisten Potenzial. Wir haben also die Hinterradaufhängung geändert, daher auch das Getriebegehäuse. Das hat neue Wege eröffnet bei der Anordnung der Kühler, also der Seitenkästen, und bei der Gestaltung der Fahrzeugverkleidung. Das war in der Saison 2022 nicht möglich.»

Als die neue Flügelwagen-Generation eingeführt wurde, kämpften viele Rennställe mit dem Phänomen «bouncing», also einer Hüpfbewegung des Autos, einem aerodynamischen Phänomen. Jan Monchaux sagt: «Ich hoffe, das hat sich erledigt. Die Wintertests sind nur drei Tage lang, und wenn wir uns in einer Situation wie Anfang 2022 wiederfinden sollten, als wir grosse Schwierigkeiten mit Beschädigungen aufgrund von Bouncing hatten und daher sehr viel Zeit verloren, dann wäre das ein Albtraum.»

«Wir glauben aufgrund der Simulation, dass Bouncing ein weniger grosses Thema sein wird als 2022. Bei einem Flügelauto ist das nicht ganz zu vermeiden, aber wir hoffen, das so im Griff zu haben, dass wir davon nicht mehr geärgert werden. Die ersten Anzeichen dazu in der Simulation sind positiv.»



«Wir fahren mit dem neuen Wagen nun zum Shake-Down nach Spanien, das ist ein erster Meilenstein, dann geht es weiter nach Bahrain zum Wintertest. In Barcelona werden wir herausfinden, ob die ganzen Eckwerte in Sachen Kühlung passen, das ist Grundlagenarbeit. In Bahrain stehen dann die Arbeit mit den 2023er Reifen und die Abstimmung des Wagens im Mittelpunkt.»



Wieviele Arbeitsstunden stecken im Alfa Romeo C43? Monchaux meint: «Wenn ihr meine Frau fragt, dann zu viele. Wenn ihr mich fragt, dann nicht genug. Wir zählen die Stunden nicht. Das ist das Ergebnis unserer Leidenschaft, da guckt man nicht auf den Aufwand. Ich weiss, dass unserer Mannschaft den bestmöglichen Job getan hat, und ich bin zufrieden mit dem C43.»



Zu den Zielen von Alfa Romeo und Sauber sagt der Franzose: «Ich erwarte eine höhere Leistungsdichte im Feld, vor allem im Mittelfeld. Die Testmöglichkeiten sind beschränkt, die Rennställe haben mehr Erfahrung gesammelt mit der neuen Rennwagengeneration. Aber vielleicht gelingt auch einem Team der grosse Wurf. Wir wollen am vorderen Ende des Mittelfelds mitmischen, aber das wollen sechs Rennställe. Ich gehe davon aus, dass wir ein paar graue Haare mehr bekommen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format