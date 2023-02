McLaren: Auto von Norris und Piastri heisst MCL60

​1963 gründete der neuseeländische Rennfahrer Bruce McLaren seine eigene Firma. 60 Jahre später bricht der zweitälteste und zweiterfolgreichste GP-Rennstall mit einer Tradition, um das zu feiern.

Formel-1-Rennwagen und ihre Bezeichnungen, das birgt viel Stoff für abenteuerliche Geschichten. Nehmen wir McLaren: Da wurden die Autos früher durchnummeriert und trugen davor eine M, für McLaren, also etwa M2A für den ersten Formel-1-Versuchsträger des legendären Piloten und Rennstallgründers Bruce McLaren. Die M blieb bis ins Jahr 1980 und dem M30, dann brach eine neue Ära an.

McLaren verschmolz damals mit dem Rennstall «Marlboro Project Four» von Ron Dennis aus den Formel 3 und 2, daraus wurde «McLaren Project Four», und so hiess der 1981er GP-Rennwagen McLaren MP4/1. Dies wiederum dauerte bis 2016 mit dem MP4-31.

Dann war die Ära Ron Dennis zu Ende und McLaren stellte erneut um – auf MCL, führte aber die Zahl weiter, daher MCL32 für die Saison 2017. Damit wären wir 2023 beim MCL37, aber den wird es nicht geben. Denn der neue McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri wird 2023 MCL60 heissen.

McLaren schreibt: «Wir sind stolz auf unsere Vergangenheit, wir umarmen die Gegenwart, wir bilden die Zukunft. Ein besonderer Name für ein besonderes Jahr – der MCL60 kommt.»

MCL60, weil Bruce McLaren im Jahr 1963 die eigene Firma gegründet hat. Es ist das erste Mal, dass McLaren mit einer Rennwagenbezeichnung auf ein Firmenjubiläum aufmerksam macht.



Ferrari machte das vor: 2019 fuhren die Italiener mit dem Model SF90 (für 90 Jahre Scuderia Ferrari), 2020 mit dem SF1000 (für den 1000. Formel-1-WM-Lauf von Ferrari), 2022 mit dem F1-75 (für 75 Jahre Sportwagenfirma Ferrari).







Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format