Zu kaufen: Force-India-Motorhome für 500.000 Euro

Lust auf ein Stück Formel-1-Geschichte? Dann brauchen Sie nur noch das nötige Kleingeld. Denn im Moment wird ein komplettes Motorhome von Force India verkauft, Baujahr 2010.

Damals fuhr der Deutsche Adrian Sutil für das Team des umstrittenen Unternehmers Vijay Mallya. 2018 ging nach einer Insolvenz aus Force India der Nachfolger Racing Point Force India hervor, inzwischen heißt der Rennstall Aston Martin.

Der Kaufpreis hat es in sich, denn die frühere Basis des Rennstalls soll 500.000 Euro kosten. Sechs Hangler 3SDZL 24 Sattelauflieger sind allerdings im Preis, der noch verhandelbar ist, inklusive.

Für das Geld bekommt man alles, «was das Team und die Fahrer für eine erfolgreiche Rennsaison benötigten», wie es in der Anzeige auf diversen Portalen heißt.

So findet sich das Angebot sowohl bei Ebay Kleinanzeigen als auch bei motorsportmarkt.de. Der aktuelle Standort ist Hildesheim, dort kann das Motorhome besichtigt werden.

«Das Innere des Motorhomes ist elegant und voll ausgestattet mit bequemen Schlafbereichen, einer voll ausgestatteten Küche, Badezimmern mit Duschen und WCs, einem geräumigen Empfangsbereich und Büro. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um eine perfekte Umgebung für das Team zu schaffen», heißt es weiter.

