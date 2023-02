Jost Capito: Darum kam es zur Williams-Trennung

Die Personalie sorgte Ende vergangenen Jahres für einen Paukenschlag: Jost Capito und Williams verkündeten die Trennung. Doch was steckt dahinter?

Für Beobachter war es eine überraschende Entscheidung. Seit 1. Februar 2021 arbeitete der Deutsche Capito beim englischen Traditionsrennstall, zunächst als CEO, seit Anfang Juni 2021 auch als Teamchef. Er sollte das strauchelnde Traditionsteam wieder ins Mittelfeld führen. Nach zwei Saisons war jedoch schon wieder Schluss.

Ganz so überraschend wie es aussah war es aber doch nicht. «Von außen hat man natürlich nicht den Einblick, aber ich habe ursprünglich mal gesagt, dass ich das zwei Jahre lang mache, eventuell ein drittes. Mittlerweile sind es aber so viele Rennen (23 pro Saison; d. Red.), das ist doch relativ anstrengend. Und das Team wieder nach vorne zu bringen, dauert auch einfach länger als zwei oder drei Jahre», sagte Capito bei Autobild.

Er war der Überzeugung, dass die Basis gelegt sei. «Und das habe ich auch im Gespräch mit dem Vorstand so kommuniziert: Dass man jetzt, wo man die Basis hat, auch jemanden haben sollte, der langfristig dableiben wird und es von da aus weiterführen kann.»

Auf die Frage, ob die Trennung zu 100 Prozent seine Entscheidung gewesen sei, sagte Capito: «Wir haben uns einfach unterhalten, weil von Anfang an immer der Plan war, dass ich das zwei Jahre mache, höchstens drei. Also haben wir darüber gesprochen, was jetzt das Richtige ist und dann war recht schnell klar, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um das zu übergeben.»

Übergeben wurde an James Vowles, der im Januar als neuer Teamchef präsentiert wurde. Vowles blickt auf 21 Jahre in der Formel 1 zurück, er war zuletzt Mercedes-Chefstratege.

Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format