Formel 1: DAZN bringt Ecclestone-Doku

In insgesamt acht Teilen zeigt die internationale Sport-Streaming-Plattform DAZN ab dem 20. Februar die Karriere und das Wirken des früheren Formel-1-Zirkusdirektors Bernie Ecclestone.

Bernie Ecclestone hat vor gut fünf Jahren seine Macht in der Formel 1 nach jahrzehntelangem, höchst erfolgreichen Wirken abgetreten – seither wird die Formel 1 vom US-Konzern Liberty Media geführt. Der mittlerweile 92-jährige Ecclestone ist aber immer noch ein vielseitiger Geschäftsmann.

Die Sport-Streaming-Plattform DAZN widmet dem geschäftstüchtigen Briten nun eine achtteilige Doku-Serie. Die Doku unter dem Titel «Lucky!» ist nur für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 20. Februar abrufbar.

In den acht Episoden wird das Wirken Eccelstones beleuchtet. Der Aufstieg der Formel 1 zu einem der größten Sport-Events der Welt wird aus seiner Sicht nachgezeichnet. Das Drehbuch zur Ecclestone-Doku stammt von Manish Pandey, der auch den prämierten Dokumentationsfilm über Brasiliens Formel 1-Legende Ayrton Senna gestaltet hat.

Praktisch: Ecclestone wurde während der Corona-Lockdown-Phasen in seinen Domizilen in Gstaad in der Schweiz und auf Ibiza begleitet und interviewt. Der Brite hat bereits in den 1970er-Jahren verschiedene Managementtätigkeiten in und rund um die Formel 1 innegehabt.

Ecclestone fuhr einst selbst mit mäßigem Erfolg Rennen, begann dann als Rennleiter und Teilhaber beim Rennstall Brabham, war unter anderem aber auch Manager der Formel-1-Ikone Jochen Rindt.

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format