Drei Tage Action: Das ist der Bahrain-Zeitplan

Die GP-Stars absolvieren nur drei Testtage in Bahrain, danach steht schon der Saisonauftakt auf dem Programm

In dieser Woche dürfen die GP-Stars und ihre Rennställe endlich zum dreitägigen Vorsaison-Test in Bahrain ausrücken. Gefahren wird täglich ab 10 Uhr Ortszeit, auch eine Mittagspause wird es geben.

Die Formel-1-Teams haben ihre Präsentationen über die Bühne gebracht und der Blick auf jene 2023er-Autos, die auch wirklich gezeigt wurden – einige beschränkten sich darauf, die diesjährige Lackierung an einem Showcar zu enthüllen – verraten: Die schlausten Köpfe der Rennställe haben sich auch für die anstehende Saison viel einfallen lassen, um ihre Mannschaft voranzubringen.

Was die neuen Autos aber wert sind, wird sich erst in dieser Woche zeigen. Denn obwohl fast alle Teams bereits die ersten Kilometer mit den neuen GP-Renner abgespult haben, werden sie in dieser Woche erstmals die Chance haben, die Fahrzeuge ausgiebig zu testen.

Die Vorsaison-Testfahrten, die mit drei Tagen sehr kurz ausfallen, finden ab dem Donnerstag, 23. Februar, auf dem Bahrain International Circuit statt, auf dem in der Woche danach auch der Saisonauftakt über die Bühne gehen wird.

Gefahren wird jeden Tag ab 10 Uhr bis 19.30 Uhr Ortszeit, wobei von 14.15 bis 15.15 eine einstündige Mittagspause eingelegt wird. Für die Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bedeutet dies: Die GP-Stars gehen um 8 Uhr MEZ auf die Piste und fahren bis 17.30 Uhr. Die Pause findet von 12.15 bis 13.15 Uhr statt.