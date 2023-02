Gasly elektrisiert: Darum ist Idol Zidane bei Alpine

Alpine hat bei der Vorstellung des neuen Autos auch mit Personalien überrascht. Eine Überraschung war Zinedine Zidane. Doch was macht die Fußball-Legende bei dem F1-Rennstall?

Pierre Gasly ist völlig aus dem Häuschen. Der Franzose ist selbst ein Topstar der Formel 1, auch in seiner Heimat ist er als Sportler ein Vorbild für viele Kinder.

Doch als bei der Präsentation des neuen Alpine A523 plötzliche Zinedine Zidane auftauchte, war Gasly wieder Kind. Und Fan.

«Er ist eines meiner Idole, seit ich ein Kind war", sagte er über seinen Landsmann.

«Ich habe mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen, und wollte immer sein Trikot tragen, wenn ich zum Training ging. Als ich ihn heute als Botschafter sah und vor der Veranstaltung etwas Zeit hinter der Bühne verbrachte, überfiel ich ihn mit Millionen von Fragen über seine Karriere», so Gasly.

Doch welche Rolle spielt die Fußball-Legende bei dem Formel-1-Rennstall überhaupt?

Der frühere Welt- und Europameister und dreimalige Weltfußballer, der auch als Trainer zahlreiche Erfolge (unter anderem drei Mal Champions-League-Sieger mit Real Madrid) gefeiert hat, ist Botschafter von Alpine und zudem Botschafter der Gleichstellungsprogramme Rac(H)er und Concours Excellence Mecanique.

«Ich kann seine menschlichen Werte nennen, die unglaublich sind! Ich kann von seiner Leidenschaft für Autos sprechen. Ich kann aber auch seine Besessenheit nennen, zu gewinnen und permanenten Erfolg zu haben», sagte Alpine-Boss Laurent Rossi: «Du kannst dich dafür entscheiden, mir nicht zu glauben - einen Champion kannst du aber nicht anzweifeln.»

«Es ist wie immer eine Geschichte der Begegnungen», sagte Zidane: «Mir gefielen die Vision und der konkrete Ansatz der Alpine-Teams, insbesondere bei der Umsetzung ihrer Programme zur Chancengleichheit. Ich denke, es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie, egal woher sie kommen, eines Tages die Champions von morgen werden können. Egal welchen Lebensweg sie wählen, sollen sie immer an ihre Träume glauben. Das Alpine Projekt soll seinen Teil dazu beitragen Veränderungen brauchen Zeit. Wenn ich die Dinge beschleunigen kann, ist das für mich eine große Genugtuung.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format