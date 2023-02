Max Verstappen: Neuer Helm für die Saison 2023

Max Verstappen tritt in diesem Jahr mit einem neuen Helm-Design an

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen hat kurz vor dem Start der Vorsaison-Testfahrten sein neues Helm-Design vorgestellt. Der Red Bull Racing-Star erklärt, was es damit auf sich hat.

Den neuen Formel-1-Renner von Red Bull Racing werden die Fans erst im Rahmen der dreitägigen Vorsaison-Testfahrten sehen, die am 23. Februar beginnen. Denn das Team aus Milton Keynes beschränkte sich bei der Team-Präsentation darauf, ein Showcar mit der 2023er-Lackierung zu enthüllen. Teamchef Christian Horner räumte ein: ««Das Auto, das wir heute gezeigt haben, wird sich sicherlich von dem, das in Bahrain zum Test ausrückt, unterscheiden.»

Das neue Helm-Design des zweifachen Weltmeisters Max Verstappen ist hingegen kein Geheimnis mehr, denn dieses hat der 25-jährige Niederländer soeben mit einem kurzen Video in den sozialen Medien enthüllt.

Verstappen sagt dazu: «Im Vergleich zum Design des vergangenen Jahres sind die Farben anders. Ich wollte den Helm etwas klassischer gestalten, ohne Glitzer und dergleichen, dafür mit dünnen Linien. Es ist in gewisser Weise eine Rückkehr zu den eigen Wurzeln.»

«Ein paar neue Partner kann man auch sehen, und es ist natürlich toll, dass sie alle mit an Bord sind. Auch die Rückseite ist schlicht und klar gestaltet. Der ganze Helm sieht gut aus, mir gefallen die Farben sehr», fährt der 35-fache GP-Sieger lächelnd fort, und er fügt an: «Ein kleines Update gibt es noch.»

Während Verstappen auf den zweiten Stern tippt, der für den zweiten WM-Titelgewinn im vergangenen Jahr steht, erklärt er: «Ich hoffe, dass ich hier noch ein paar Sterne ergänzen werden, aber für den Moment bin ich ganz glücklich damit.»

