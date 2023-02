Romain Grosjeans Bahrain-Wrack wird ausgestellt

Beim Feuer-Crash, den Romain Grosjean 2020 in Bahrain hatte, wurde der Formel-1-Renner des früheren GP-Stars stark beschädigt. Die Überreste des Haas-Autos werden bald in Madrid ausgestellt.

Der schwere Feuer-Crash von Romain Grosjean ist schon eine Weile her. Aber wer den Unfall gesehen hat, den der Genfer 2020 in der ersten Rennrunde des Bahrain-GP erlitt, dürfte die furchterregenden Bilder vom Flammenmeer dennoch nicht vergessen haben. Grosjean hatte Glück im Unglück.

Beim Abflug in die Leitschienen wurde sein Rennauto auseinandergerissen, die Unfallstelle verwandelte sich in ein Inferno, dem der damalige Haas-Pilot wie durch ein Wunder entkam. Gemessen am Crash – der 36-Jährige raste mit mehr als 190 km/h in die Leitplanke – kam Grosjean mit relativ leichten Verletzungen davon, von denen er sich relativ schnell erholte.

Nun wird das Auto – oder zumindest das, was vom Renner übrig geblieben ist, in der «Formula 1 Exhibition» in Madrid gezeigt. Die Fans können ab dem 24. März das Wrack aus nächster Nähe betrachten.

Grosjean selbst sagt in einem kurzen Film zur Ausstellung über den Unfall, mit dem er seine GP-Karriere beendet hat: «Aus meiner Sicht war es ein schwerer Unfall, aber ich habe nicht realisiert, wie heftig der Crash war. Erst am darauffolgenden Tag, als ich jemanden bat, mir zu zeigen, wie es aussah, wurde es mir klar. Meine Frau hat sich das Rennen mit meinem Vater und meinen Kindern angesehen. Sie werden sich ihr ganzes Leben lang an diesen Moment erinnern.»

Und der heutige IndyCar-Pilot beschreibt: «Ich musste die Kopfstütze kaputt machen, indem ich mit meinem Helm darauf einschlug, und dann schaffte ich es schließlich, aufzustehen. Ich merkte, dass mein linker Fuss im Chassis eingeklemmt war und ich zog so fest ich konnte an meinem linken Bein. Mein Schuh blieb stecken, aber mein Fuss löste sich, so dass ich das Auto verlassen konnte. 120 kg Treibstoff und die Batterie brannten.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format