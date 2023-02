Kevin Magnussen (Haas): Wieso nicht Nico Hülkenberg?

​Am 24. Februar zeigt Netflix Staffel 5 der beliebten Formel-1-Doku «Drive to Survive». Eine Folge wird sich dabei um die Nachfolge von Mick Schumacher bei Haas drehen – mit verblüffenden Erkenntnissen.

Darauf warten die Formel-1-Fans ungeduldig: Am 24. Februar, also am zweiten Tag der Wintertestfahrten in Bahrain, veröffentlicht Netflix Staffel 5 der Serie «Drive to Survive», die sich vor allem in den USA als wahrer Popularitäts-Turbo erwiesen hat für die Königsklasse.

Während der grosse Handlungsbogen die erfolgreiche Titelverteidigung von Max Verstappen sein wird, beleuchtet Staffel 5 in zehn Episoden zahlreiche spannende Geschichten. Hier die Übersicht:

1: The New Dawn

Die Rückkehr von Ferrari als Titelanwärter.

2: Bounce Back

Die Probleme von Mercedes mit dem störrischen Modell W13.

3: Like Father, Like Son

Die schwierige Saison von Mick Schumacher bei Haas.



4: Matter Of Principal

Was in der Ferrari-Saison schiefläuft.



5: Hot Seat

Dicke Luft zwischen Sergio Pérez und Max Verstappen.



6: Pardon My French

Wie Fernando Alonso von Alpine zu Aston Martin kam.



7: Nice Guys Finish Last

Das Aus für Daniel Ricciardo bei McLaren.



8: Alpha Male

Pierre Gasly, Yuki Tsunoda und eine knifflige Saison für AlphaTauri.



9: Over The Limit

Red Bull Racing und Probleme mit der Budget-Obergrenze.



10: End Of the Road

Lewis Hamilton bleibt erstmals als Autorennfahrer ohne Saisonsieg.



Aus deutscher Sicht besonders interessant – Folge 3. Nicht nur, weil Haas-Teamchef Günther Steiner, Liebling vieler Drive to Survive-Zuschauer, ausführlich zu Wort kommt über die schwierige Lage von Mick Schumacher; sondern auch deswegen, weil wir erfahren, wieso es nie zu richtigen Gesprächen zwischen Haas und GP-Sieger Daniel Ricciardo gekommen ist.



In der Episode sagt Steiner zu seinem Piloten Kevin Magnussen: «Wir können uns Daniel nicht leisten. Er will zehn verdammte Millionen, Minimum.»



Was dann folgt, ist verblüffend. Denn Kevin Magnussen sagt: «Wieso nicht Nico Hülkenberg?» Was unterstellt, dass es der Däne war, der den Anstoss zu Verhandlungen mit dem deutschen GP-Rückkehrer gegeben habe.



Es wird wohl nicht der einzige Moment sein, mit dem die Netflix-Macher die GP-Fans erstaunen.





Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format