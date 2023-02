Charles Leclerc (Ferrari): Arbeitsreicher Auftakt 23.02.2023 - 19:25 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Charles Leclerc

Ferrari-Star Charles Leclerc kam am ersten Testtag in Bahrain erst nach der Mittagspause zum Einsatz. Der Monegasse drehte in vier Stunden 64 Runden und reihte sich auf dem vierten Platz der Tageszeitenliste ein.