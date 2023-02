Rätsel um Stroll (Aston Martin): WM-Beginn in Gefahr

​Der Kanadier Lance Stroll hat sich bei einem Unfall mit dem Rennrad so verletzt, dass er den Wintertest nicht fahren kann. Seither kursieren Gerüchte: Wird der Aston Martin-Fahrer auch den WM-Auftakt verpassen?

Wie schwer ist Lance Stroll verletzt? Der 24-jährige Kanadier hat sich am 20. Februar so an seine Fans gewandt: «Leider hatte ich bei meiner Saisonvorbereitung einen Unfall mit dem Rad. Ich hoffe, ich erhole mich so schnell als möglich von diesem Rückschlag.»

Niemand will verraten, welche Verletzungen genau sich der WM-Elfte von 2020 zugezogen hat und wann genau der Unfall passiert ist. Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagte am Donnerstag am Bahrain International Circuit nur: «Er trainierte in der vergangenen Woche, um seine Fitness zu verbessern, und beim Radfahren ereignete sich ein kleiner Zwischenfall, bei dem er sich leicht verletzt hat. Als Vorsichtsmassnahme entschieden wir deshalb, mit seinem Einsatz am Steuer etwas zu warten, und er wird nächste Woche bereit sein. Er hat sich am Handgelenk verletzt, aber ich will da nicht ins Detail gehen.»

Wo die Information aufhört, beginnt die Spekulation. Natürlich verfolgen unsere brasilianischen Kollegen die Situation besonders aufmerksam, weil Aston Martin-Ersatzmann Felipe Drugovich für Stroll in Bahrain den Wintertest fährt und die logische Wahl wäre, sollte Lance auch beim WM-Auftakt nicht fit sein.

Die langjährige Formel-1-Reportertin Mariana Becker von BandSports berichtet, Stroll habe sich an beiden Handgelenken verletzt, eine Blessur soll beim Sturz in der Nähe von Malaga (Südspanien) so schwer gewesen sein, dass eine Operation notwendig wurde.



Das Testprogramm von Aston Martin gibt vielleicht einen Hinweis darauf, wie diese Geschichte weitergeht. Die Grünen müssen sich darauf vorbereiten, dass Lance Stroll auch kommende Woche nicht fahren fahren kann, daher am Freitagnachmittag die Entscheidung – Drugovich fährt am Samstagmorgen, Alonso bis in den Abend.



Aston Martin will dem 2022er Formel-2-Champion Drugovich mehr Kilometer geben, damit der 22-jährige aus Maringá (Bundesstaat Paraná) bestmöglich vorbereitet ist, sollte Stroll ausfallen. Drugovich wäre der erste Brasilianer am Start eines Grand Prix seit Pietro Fittipaldi in Abu Dhabi 2020, wo er bei Haas Romain Grosjean ersetzt hatte.



Aston Martin will Anfang kommender Woche darüber informieren, wie es mit Stroll weitergeht.



Aston Martin hat als Reservisten auch Stoffel Vandoorne unter Vertrag, aber den Belgier ohne Testkilometer ins GP-Wochenende zu schicken, wäre sinnlos.





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)