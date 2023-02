Bahrain-Test: Pérez 1, Hamilton trickst Ferrari aus

​Der letzte Wintertesttag auf dem Bahrain International Circuit endet mit einer Bestzeit von Sergio Pérez für Red Bull Racing. Lewis Hamilton im Mercedes vor Bottas und den zwei Ferrari – aber mit Vorbehalten.

90 Minuten vor Schluss des Wintertestprogramms war es Zeit für einige wirklich schnelle Bahrain-Runde. Zunächst liess Lewis Hamilton die Muskeln spielen – neue Bestzeit, als erster Fahrer in diesem Winter unter 91 Sekunden auf dem Bahrain International Circuit, aber die Bestzeit wurde dank besonders klebefreudiger C5-Reifen von Pirelli möglich. Die werden beim WM-Auftakt am kommenden Wochenende gar nicht zum Einsatz kommen, der C4 auch nicht, dafür C1 bis C3.

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton liess die beiden fast gleich schnellen Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz um knapp vier Zehntelsekunden hinter sich, aber niemand weiss, wie viel Kraftstoff in den Tanks des schwarzen und des roten Rennwagens schwappte.

Wo war Red Bull Racing? Sergio Pérez liess sich ebenfalls weiche Reifen geben (C4) – und unterbot prompt die Bestzeit von Hamilton um 165 Tausendstelsekunden.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang: Weltmeister Max Verstappen war so entspannt und happy mit seinem Testprogramm, dass er nie mit weichen Reifen auf die Bahn gegangen war.



Lewis Hamilton nahm erneut Anlauf (wieder auf dem C5), blieb aber 48 Tausendstel hinter dem Mexikaner Pérez, der C5 hatte zu schnell abgebaut. Noch immer liegt der Mercedes nicht ideal. Der Wagen untersteuert zur Kurvenmitte und übersteuert am Kurvenausgang.



50 Minuten vor Testschluss ging Sergio Pérez mit C4-Reifen auf die Bahn, möglicherweise mit etwas mehr Leistung und/oder weniger Sprit im Tank: 1:30,305 min, Bestzeit in allen Pistensektoren.



Was sagt die Zeit von Pérez wirklich aus? Gemäss Pirelli ist der Schritt zwischen C4 und C5 gute vier Zehntelsekunden wert. Das würde bedeuten (hätten die Rennwagen von Red Bull Racing und Mercedes gleich viel Sprit gehabt und gleich viel Leistung freigegeben), dass der Abstand zwischen RBR und Mercedes rund acht Zehntelsekunden beträgt. Und dass Ferrari real schneller ist als Mercedes.



Einige Leser haben in diesem Zusammenhang gefragt: Wieso heissen die Pirelli-Mischungen eigentlich C1 bis C5? Ganz einfach: C steht für «compound», also für Mischung, 1 ist jeweils die härteste Mischung, 5 die weichste.



Weitere Eindrücke vom letzten Testtag: Endlich ein Lebenszeichen von AlphaTauri, die bislang leicht enttäuscht hatten. Valtteri Bottas schob sich 40 Minuten vor Schluss auf Rang 3, dank C5-Reifen.



Obschon einige Fahrer zum Schluss der dreitägigen Tests auf Zeitenjagd gehen durften, bleibt der Eindruck: Red Bull Racing hat das schnellste Auto, Ferrari ist zweite Kraft, dann folgen Mercedes und Aston Martin sowie Alpine und Haas auf Augenhöhe.



Dahinter werden Pistentyp und Tagesform darüber entscheiden, wer aus dem breiten Mittelfeld die Nase vorn hat. Einen echten Hinterbänkler gibt es nicht mehr in der modernen Formel 1.





Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)