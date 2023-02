Sebastian Vettel: Blitz-Comeback für Aston Martin?

Kommt es zu einem Sensations-Comeback von Sebastian Vettel in der Formel 1? Gut möglich, dass Aston Martin Stammpilot Lance Stroll beim Auftakt ersetzen muss. Als Option wird auch Vettel gehandelt.

Lance Stroll hat sich beim Radfahren verletzt, der Kanadier musste deshalb bei den Testfahrten in Bahrain passen. Was er genau hat und wie schwer die Verletzung ist - darüber schweigen sich die Beteiligten aus. Nun wird spekuliert, wer Stroll beim Saisonauftakt an gleicher Stelle am nächsten Wochenende ersetzen könnte, sollte er weiter ausfallen.

Eine logische Option: Felipe Drugovich, der Ersatzfahrer von Aston Martin, der Stroll auch bei den Tests vertrat. Der 22-Jährige, der amtierende Formel-2-Champion, ist allerdings ein Rookie und dementsprechend unerfahren.

Ebenfalls eine Option: Stoffel Vandoorne, ein weiterer Aston-Martin-Ersatzmann, der in Bahrain Stroll nicht ersetzte, weil er bei der Formel E im Einsatz war.

Doch plötzlich wurde auch Sebastian Vettel, der in den vergangenen beiden Jahren für Aston Martin fuhr, gehandelt. Er hat seine Laufbahn in der Formel 1 aber bekanntlich beendet. Kommt es möglicherweise trotzdem zum sensationellen Blitz-Comeback des Deutschen?

Teamchef Mike Krack dementiert es zumindest nicht. Auf die Frage, ob er seit Strolls Verletzung in Kontakt mit Vettel gestanden habe, sagte Krack: «Ich habe ein paar Mal mit Sebastian telefoniert, aber das war auch schon im letzten Jahr so und wird auch in Zukunft so sein.»

Auf die Frage, ob Vettel Interesse an einem Rennen als Strolls Ersatzmann gezeigt habe, sagte Krack: «Das kann ich Ihnen nicht sagen.»

Kann er Vettel denn als Option ausschließen? «Wie ich schon sagte, und Sie können mich fünfmal fragen - wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen.»

Krack verwies auf die Vettel-Pläne: «Vergessen Sie eines nicht. Er hatte einen sehr, sehr gründlichen Plan für seinen Rücktritt im Kopf. Und ich denke, das ist auch etwas, das man respektieren muss. Warten wir ab, was passiert.»

Krack: «Es ist Plan A, Lance zurück im Auto zu haben. Über Plan B sprechen wir nächste Woche.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)