AlphaTauri nach Tests: Realistische Erwartungen

Die Testfahrten in Bahrain liefen für AlphaTauri nicht reibungslos. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich die beiden Fahrer beim Saisonstart dem Mittelfeld-Kampf stellen können.

Wo geht für AlphaTauri die Reise in der neuen Formel-1-Saison hin? Die Testfahrten in Bahrain haben gezeigt, dass der Rennstall wohl wieder mit Herausforderungen zu kämpfen haben wird.

Immerhin hatte Teamchef Franz Tost Platz sechs als Ziel ausgerufen. Die Tests verliefen allerdings nur durchwachsen. Trotzdem sind Yuki Tsunoda und Nyck de Vries optimistisch.

«Wir hatten drei produktive Testtage, an denen wir eine Menge guter Daten für die Saison gesammelt haben. Wir hatten einige Einschränkungen, aber ich bin sicher, dass das Team und ich in der Lage sein werden, diese Bereiche zu verbessern, um die Leistung zu steigern», sagte Tsunoda.

Man werde daran arbeiten, den Schwung in die nächste Woche mitzunehmen, so der Japaner, «und ich hoffe, dass wir in den kommenden Rennen gute Ergebnisse erzielen können. Wie immer ist es ein enges Mittelfeld, aber es ist schwierig, uns mit den anderen Teams zu vergleichen, ohne zu wissen, welche Programme sie gefahren sind».

Auch de Vries hat an den drei Testtagen mit dem Team «viel über unser Paket gelernt, was uns helfen wird, alles für die nächste Woche zusammenzubekommen. Das Mittelfeld ist sehr eng und konkurrenzfähig. Hoffentlich können wir unser Potenzial maximieren und beim ersten Rennen der Saison ein gutes Ergebnis einfahren».

Wie sind denn die Aussichten? Chef-Renningenieur Jonathan Eddolls gibt zu, dass der letzte Testtag Ergebnisse brachte, «die nicht ganz den Erwartungen entsprachen».

Trotzdem spricht er vom «größten Fortschritt von allen drei Tagen, was das Verständnis für das Auto, die Optimierung der Reifen, der Aerodynamik und der Abstimmung angeht, was sich auch in den Rundenzeiten widerspiegelt».

Eddolls: «Natürlich hat jeder einen anderen Plan, vor allem in Bezug auf die Spritmenge, daher sind wir realistisch, was unsere Erwartungen an die Leistung zu Beginn der Saison angeht. Aber wir glauben, dass wir in der Lage sein sollten, mit dem Mittelfeld zu kämpfen.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)