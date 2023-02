Circuit de Barcelona-Catalunya: Schikane, Adieu

​Tolle Entscheidung der Betreiber des Circuit de Barcelona-Catalunya – in Absprache mit der Formel 1 und dem Autosport-Weltverband FIA wird die unsägliche Schikane in der zweitletzten Kurve nicht mehr befahren.

2007 knirschten viele Formel-1-Fans und -Fahrer mit den Zähnen: Um das Tempo der GP-Rennwagen einzubremsen, wurde nach der zweitletzten Rechtskurve eine Schikane eingebaut, diese öde Rechts-Links-Kombination hat uns bis 2022 begleitet.

Nun bestätigen die Betreiber des Circuit de Barcelona-Catalunya: Die Strecke wird von der Formel 1 in dieser Saison 2023 wieder so befahren, wie sie ursprünglich entworfen worden war – mit zwei schnellen Rechtskurven zum Schluss einer Runde auf der katalanischen Rennstrecke. Die Strecke wird dadurch geringfügig kürzer (neu 4,657 km).

Sie wird aber deutlich schneller: Fernando Alonso erzielte 2006 mit seinem Renault die Pole-Position mit einer Zeit von 1:14,648 min, 2007, nach Einführung der Schikane, erreichte Ferrari-Fahrer Felipe Massa die Pole mit 1:21,421 min.

Schon der frühere Formel-1-Rennleiter Michael Masi hatte versucht, die unbeliebte Schikane loszuwerden. «Wir haben uns das eine ganze Weile angeschaut», sagte mir Masi 2021. «Aber man muss sich die Rückkehr zum alten Layout gut überlegen, mit allen Folgen. Wie bei jeder Strecke arbeiten wir in Sachen Pistenänderungen in enger Abstimmung mit Fahrern, Teams und Formel 1. Eine solche Lösung soll sicher sein und besseren Sport garantieren.»



Die Änderung jetzt wird vollzogen, weil es mit den neuen Flügelautos für einen Fahrer möglich sein sollten, sich in den schnellen zwei Rechtsbögen hinter einem Gegner zu halten, um dann auf der Start/Ziel-Geraden angreifen zu können.



Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist für beide Pistenkonfigurationen abgenommen, es obliegt der jeweiligen Serie, in welcher Ausführung gefahren werden soll.



Nach der Änderung werden an der Aussenseite der Kurven 13 und 14 zusätzliche TecPro-Barrieren errichtet. Ausserdem ist die Auslaufzone in Kurve 1 vergrössert worden.



Auch der berühmte Turm, auf welchem die Fans den jeweiligen Stand des Rennens sehen konnten, wird erneuert. Die VIP-Räume über der Boxenanlage werden umgebaut, die Toiletten erneuert.



Alle Arbeiten sollen bis Ende März abgeschlossen sein. Der Formel-1-GP von Spanien findet in diesem Jahr am 4. Juni statt.





Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format