Wegen Pirelli: Training Japan und Mexiko verlängert 27.02.2023 - 17:33 Von Mathias Brunner

© LAT Pirelli-Rennchef Mario Isola

​Formel-1-Alleinausrüster Pirelli will an den GP-Wochenenden Reifen für 2024 ausprobieren. Aus diesem Grund wird in Suzuka und in Mexiko das zweite freie Training von 60 auf 90 Minuten verlängert.