Live-Ticker Bahrain-GP: Was Verstappen richtig ärgert

​Der Zeitplan des WM-Laufs von Bahrain ist für die Formel-1-Fahrer seit Jahren ein Ärgernis – weil das erste und dritte freie Training nicht den Verhältnissen von Qualifikation und Rennen entsprechen.

Der Trainingsplan zum Grossen Preis von Bahrain ist für die Formel-1-Rennställe und die Piloten seit Jahren eine Denksportaufgabe, und daran hat sich auch mit der neuen Rennwagen-Generation seit 2022 nichts geändert.

Denn im ersten freien Training lernen die Fahrer wenig, weil die Verhältnisse hinten und vorne nicht dem entsprechen, was im Qualifying und im Rennen auf sie zukommt. Das erste freie Training findet lokal um 14.30 Uhr statt (in Europa 12.30 Uhr), unter gleissender Sonne.

Dabei gilt das Motto – die Wüste Sakhir lebt. Denn sobald die Sonne weg ist, fällt die Pistentemperatur in Bahrain markant. Das ist einer der Aspekte, wieso Bahrain für Fahrer und Techniker so schwierig ist. Sie müssen bei der Fahrzeugabstimmung mit einbauen, wie sich die fallenden Asphalttemperaturen auf das Handling auswirken. 2023 kommt ihnen immerhin zu Gute, dass die Wintertests schon auf dem Bahrain International Circuit stattgefunden haben. Dennoch: Der Zeitplan ist für die Stars wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Fernando Alonso seit Jahren ein Ärgernis.

Im ersten Training zischen die Formel-1-Renner bei 30 Grad im Schatten durch die Wüste, die Pistentemperatur erreicht nicht selten 50 Grad oder mehr. Zu Beginn des zweiten Trainings jedoch, um 18.00 Uhr Lokalzeit (gleiche Zeit wie das Qualifying und wie der Rennstart) ist die Luft in der Regel rund fünf Grad weniger warm, die Piste hingegen kann sich um bis zu 20 Grad abkühlen.



Bahrain ist aus weiteren Gründen ein heisses Pflaster: Vier enge Kurven, die aus hohen Tempi angefahren werden, belasten die Bremsanlagen überdurchschnittlich. Der drehende Wind beeinträchtigt den ohnehin schon hohen Spritverbrauch – Gegenwind erhöht den Kraftstoffkonsum. Der Vollgasanteil mit rund 60 Prozent entspricht ungefähr dem Wert von Montreal, doch Wind wie hier in der Wüste gibt es in Kanada selten.



Und dann natürlich das Dauerthema Reifen: Die Pistenoberfläche von Bahrain fördert aufgrund des Pistenlayouts und der rauen Oberfläche den Reifenverschleiss.



Wie sich das alles am kommenden GP-Wochenende entwickelt, können Sie online oder vor der Flimmerkiste verfolgen, dank unserer Übersicht verpassen Sie nichts. Auch 2023 halten wir Sie in der Qualifikation und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.





Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 3. März

06.00: Sky Sport F1 – Die grosse Saisonvorschau

07.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – F1 Spezial – der neue RB-Bolide

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.15: Sky Sport F1 – Die gross Saisonvorschau

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30: Erstes Training

14.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.40: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.15: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

18.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 4. März

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.10: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30: Drittes Training

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. März

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

13.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.15: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.40: ServusTV – Rennanalyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 - Ted’s Notebook

23.40: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin





Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung





Bahrain-Test: Die Fahrer

1. Alonso 270 Runden (1461 km)

2. De Vries 246 (1331)

3. Sargeant 229 (1239)

4. Hamilton 220 (1190)

5. Magnussen 219 (1185)

6. Sainz 218 (1179)

7. Albon und Tsunoda, je 210 (1136)

9. Pérez 209 (1131)

10. Verstappen 204 (1104)

11. Bottas 202 (1093)

12. Zhou 200 (1082)

13. Leclerc 199 (1076)

14. Hülkenberg 196 (1060)

15. Ocon und Russell, je 178 (963)

17. Gasly 175 (947)

18. Piastri 170 (920)

19. Norris 142 (768)

20. Drugovich 117 (633)





Bahrain-Test: Die Konstrukteure

1. AlphaTauri 456 (2467)

2. Williams 439 (2375)

3. Ferrari 417 (2256)

4. Haas 415 (2245)

5. Red Bull Racing 413 (2235)

6. Alfa Romeo 402 (2175)

7. Mercedes-Benz 398 (2153)

8. Aston Martin 387 (2094)

9. Alpine 353 (1910)

10. McLaren 312 (1688)





Bahrain-Test: Die Motoren

1. Mercedes-Benz 1536 (8312)

2. Ferrari 1234 (6678)

3. Honda 869 (4703)

4. Renault 353 (1910)

Mercedes mit Werksteam, Aston Martin, McLaren und Williams

Ferrari mit Werksteam, Haas und Alfa Romeo

Honda mit Red Bull Racing und AlphaTauri

Renault mit Alpine