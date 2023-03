Nico Hülkenberg (Haas): «Das hat sich nicht geändert»

​GP-Rückkehrer Nico Hülkenberg spricht über die Erkenntnisse aus den Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit, über seine Einstellung und über die Erwartungen für die neue GP-Saison.

Am 5. März geht Nico Hülkenberg beim WM-Auftakt in Bahrain zu seinem 182. Grand Prix an den Start. Nur vier deutsche GP-Fahrer haben mehr WM-Läufe bestritten – Michael Schumacher (307), Sebastian Vettel (299), Nico Rosberg (206) und Nick Heidfeld (183).

Erstmals seit 2019 (damals bei Renault) hat der 35-jährige Emmericher wieder einen Stammplatz in der Königsklasse. «Eigentlich fühlt es sich an, als wäre ich nie weg gewesen», sagt der WM-Siebte von 2018. «Ich war so lange in der Formel 1, da haben kurz nach Beginn meiner Testarbeit für Haas die ganzen Automatismen von früher zu laufen begonnen, nach all den Jahren hast du das im Blut.»

«Die Tests sind wirklich gut verlaufen, das neue Auto fühlte sich von der ersten Runde an vertraut an. Wir wissen, dass der Mehrkampf im Mittelfeld anspruchsvoll wird, aber ich traue Haas zu, dass wir uns da behaupten können. Vieles wird von der jeweiligen Tagesform der verschiedenen Rennställe abhängen.»

«Zwei Dinge haben sich für mich nicht geändert. Ich weiss, dass wir unsere Leistung auf den Punkt bringen müssen, um regelmässig in die Top-Ten zu fahren, aber genau das muss unser Ziel sein.»



«Was mich selber angeht, so will ich einfach nach einem Grand Prix sagen können: ‘Mehr war heute nicht drin, ich habe das Beste aus meinen Möglichkeiten gemacht.’ Dann bin ich zufrieden.»





Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung





Bahrain-Test: Die Fahrer

1. Alonso 270 Runden (1461 km)

2. De Vries 246 (1331)

3. Sargeant 229 (1239)

4. Hamilton 220 (1190)

5. Magnussen 219 (1185)

6. Sainz 218 (1179)

7. Albon und Tsunoda, je 210 (1136)

9. Pérez 209 (1131)

10. Verstappen 204 (1104)

11. Bottas 202 (1093)

12. Zhou 200 (1082)

13. Leclerc 199 (1076)

14. Hülkenberg 196 (1060)

15. Ocon und Russell, je 178 (963)

17. Gasly 175 (947)

18. Piastri 170 (920)

19. Norris 142 (768)

20. Drugovich 117 (633)





Bahrain-Test: Die Konstrukteure

1. AlphaTauri 456 (2467)

2. Williams 439 (2375)

3. Ferrari 417 (2256)

4. Haas 415 (2245)

5. Red Bull Racing 413 (2235)

6. Alfa Romeo 402 (2175)

7. Mercedes-Benz 398 (2153)

8. Aston Martin 387 (2094)

9. Alpine 353 (1910)

10. McLaren 312 (1688)





Bahrain-Test: Die Motoren

1. Mercedes-Benz 1536 (8312)

2. Ferrari 1234 (6678)

3. Honda 869 (4703)

4. Renault 353 (1910)

Mercedes mit Werksteam, Aston Martin, McLaren und Williams

Ferrari mit Werksteam, Haas und Alfa Romeo

Honda mit Red Bull Racing und AlphaTauri

Renault mit Alpine