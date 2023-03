Bahrain-GP im Live-Ticker: Das Ende aller Ausreden

​Vor dem 19. Grossen Preis von Bahrain, Saisonauftakt für die Formel-1-WM 2023: Am kommenden Wochenende werden wir erfahren, wer bei den Wintertests geblufft oder die Wahrheit gesagt hat.

Niemand kann mehr sagen, wer dieses geflügelte Wort aus dem Motorsport-Jargon geprägt hat, die sich im Englischen so schön reimt: «When the flag drops, the bullshit stops.» Die knackige Aussage aus der Zeit, als Formel-1-Rennen noch mit heruntergerissener Landesflagge gestartet wurde, hat ihre Gültigkeit behalten, auch wenn ein Grand Prix heute mit erlöschender Startampel beginnt.

Beim ersten Rennen ist Schluss mit all dem Werweissen und Gerede, mit den Ausreden und dem Bluffen, mit dem Starkreden von Gegnern und Abwiegeln eigener Schwierigkeiten.

Am kommenden Wochenende erhalten wir im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Bahrain eine erste Stardortbestimmung in Sachen Speed, und wer nicht nur schnell ist, sondern auch ein standfestes Auto hat, das werden wir am 5. März auf dem Bahrain International Circuit erleben.

Wir stehen dabei vor dem 19. Grossen Preis von Bahrain, am meisten Siege hier kann Lewis Hamilton vorweisen, fünf. Ferrari kommt auf sieben Erfolge, zuletzt triumphierte 2022 Charles Leclerc. Bahrain

Bahrain ist zum fünften Mal Eröffnungsrennen der WM, nach 2006, 2010, 2021 und 2022. Seit 2014 wird der Grand Prix als Nachtrennen veranstaltet.



Wir haben einen Rückkehrer als GP-Stammfahrer im Feld (Nico Hülkenberg bei Haas), einen, der nach dem Debüt in Monza 2022 seine GP-Karriere fortsetzt (Nyck de Vries mit AlphaTauri), dazu zwei echte Neulinge – den US-Amerikaner Logan Sargeant bei Williams und den Australier Oscar Piastri bei McLaren.



Wie sich die ganze Action in Qualifying und Rennen entwickelt, verfolgen Sie am besten in unserem beliebten Live-Ticker, dazu haben wir wie immer für Sie die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengestellt.





Grosser Preis von Bahrain: Die Sieger

2004 Michael Schumacher (D), Ferrari

2005 Fernando Alonso (E), Renault

2006 Fernando Alonso (E), Renault

2007 Felipe Massa (BR), Ferrari

2008 Felipe Massa (BR), Ferrari

2009 Jenson Button (GB), BrawnGP

2010 Fernando Alonso (E), Ferrari

2011 kein Rennen

2012 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2013 Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 Nico Rosberg (D), Mercedes

2017 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2018 Sebastian Vettel (D), Ferrari

2019 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2020 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2021 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2022 Charles Leclerc (MC), Ferrari





Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 3. März

06.00: Sky Sport F1 – Die grosse Saisonvorschau

07.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – F1 Spezial – der neue RB-Bolide

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.15: Sky Sport F1 – Die gross Saisonvorschau

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30: Erstes Training

14.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.40: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.15: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

18.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 4. März

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.10: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30: Drittes Training

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. März

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

13.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.15: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.40: ServusTV – Rennanalyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 - Ted’s Notebook

23.40: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin





Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung