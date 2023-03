Nico Hülkenberg: «Details werden entscheidend sein»

Formel-1-Rückkehrer Nico Hülkenberg sprach am Rande des Wüstenkurses von Bahrain über die Vorsaison-Testfahrten, seinen Haas-Dienstwagen und den harten Kampf im Mittelfeld.

Seine letzte Saison als Formel-1-Stammpilot hat Nico Hülkenberg zwar 2019 abgeschlossen. Doch seither hat er in jedem Jahr als Ersatzfahrer jeweils zwei GP-Einsätze bestritten. Zuletzt sprang er für Sebastian Vettel ein, der die ersten beiden Kräftemessen der Saison 2022 wegen einer Covid-19-Infektion verpasste.

So dauerte es nicht lange, bis sich Hülkenberg, der von Haas als Stammpilot für die Saison 2023 verpflichtet wurde, bei den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain wieder wohl fühlte. «Eigentlich fühlt es sich an, als wäre ich nie weg gewesen», erklärte er hinterher. Und Teamchef Günther Steiner sagte über den Deutschen: «Es schien, als wäre er schon ein Jahr lang dabei. Ich übertreibe nicht, das war wirklich beeindruckend.»

Vor dem Start des ersten Rennwochenendes der Saison sagt der Deutsche: «Die Herangehensweise hat sich nicht verändert, aber ich fühle mich frisch und bin ganz positiv eingestellt. Ich weiss, was mich erwartet und ich bin bereit und freue mich darauf, endlich loszulegen.»

Dass er mittlerweile Vater geworden ist, habe nichts verändert. «Bisher habe ich diesbezüglich nichts festgestellt, und ich bezweifle, dass es sich anders anfühlen wird. Aber mal schauen, wie es sich in ein paar Rennen anfühlt», beteuert Hülkenberg.

Ein gutes Gefühl hat er auch mit Blick auf seinen Dienstwagen, den er während der dreitägigen Testfahrten auf dem Wüstenkurs kennenlernen konnte. Der 35-Jährige sagt dazu: «Beim Testen geht es darum, ein gutes Gefühl im neuen Auto zu finden, und das konnte ich auch. Natürlich war die Zeit begrenzt und ich denke, das Feeling wird in den nächsten Rennen noch besser.»

«Das Mittelfeld wird erneut hart umkämpft sein, ich weiss, dass wir das jedes Jahr sagen, aber das ist auch wirklich so. Details werden entscheidend sein und es hängt sicherlich auch von der Streckencharakteristik ab, wer wo steht. Aber ich denke, wir werden auch diesmal im Mittelfeld mitkämpfen», prophezeit Hülkenberg mit Blick auf die Erfolgsaussichten seines Teams.