Christian Horner (Red Bull Racing): «Anderer Druck»

Das Red Bull Racing Team startet zum ersten Mal seit acht Jahren wieder als Weltmeister in die 2023er-Saison. Das wirkt sich auf den Druck aus, der auf der Mannschaft lastet, wie Teamchef Christian Horner bestätigt.

Die Vorsaison-Testfahrten lassen erwarten, dass das Red Bull Racing Team von Champion Max Verstappen auch beim Saisonauftakt in der Wüste die Nase vorn haben wird. Ganz reibungslos verliefen die drei Testtage aber nicht, auch bei der Weltmeister-Mannschaft bereitete die Zuverlässigkeit zwischenzeitlich Sorgen.

«Das waren kleinere Dinge, und es ist besser, wenn sie sich bei den Tests zeigen», winkte Christian Horner ab, als er vor laufender Kamera darauf angesprochen wurde. «Wichtig ist, dass wir viele Testkilometer abspulen konnten, das waren fast drei GP-Distanzen pro Tag. Und für das Auto ist das ein guter Belastungstest.»

«Das Gute an den Tests ist, dass man einige Sachen ausprobieren kann, für die an den Rennwochenenden keine Zeit bleibt», betonte der Red Bull Racing-Teamchef. «Es geht dabei in erster Linie darum, herauszufinden, was zum Auto und den Reifen passt und was die Fahrer sich wünschen.»

Als Team-Weltmeister ist der Druck natürlich höher, räumte der 49-jährige Brite ein. «Es ist anders, zum ersten Mal seit acht Jahren ist der Konstrukteurspokal wieder bei uns und jedes Teammitglied ist unglaublich stolz und auch entschlossen, die beiden WM-Titel zu verteidigen. Die Stimmung ist auf jeden Fall gut, die Motivation und auch die Aufregung sind gross», erklärte er.

Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5*

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3*

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4*

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4*

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5*

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3*

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3

Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung





Bahrain-Test: Die Fahrer

1. Alonso 270 Runden (1461 km)

2. De Vries 246 (1331)

3. Sargeant 229 (1239)

4. Hamilton 220 (1190)

5. Magnussen 219 (1185)

6. Sainz 218 (1179)

7. Albon und Tsunoda, je 210 (1136)

9. Pérez 209 (1131)

10. Verstappen 204 (1104)

11. Bottas 202 (1093)

12. Zhou 200 (1082)

13. Leclerc 199 (1076)

14. Hülkenberg 196 (1060)

15. Ocon und Russell, je 178 (963)

17. Gasly 175 (947)

18. Piastri 170 (920)

19. Norris 142 (768)

20. Drugovich 117 (633)





Bahrain-Test: Die Konstrukteure

1. AlphaTauri 456 (2467)

2. Williams 439 (2375)

3. Ferrari 417 (2256)

4. Haas 415 (2245)

5. Red Bull Racing 413 (2235)

6. Alfa Romeo 402 (2175)

7. Mercedes-Benz 398 (2153)

8. Aston Martin 387 (2094)

9. Alpine 353 (1910)

10. McLaren 312 (1688)





Bahrain-Test: Die Motoren

1. Mercedes-Benz 1536 (8312)

2. Ferrari 1234 (6678)

3. Honda 869 (4703)

4. Renault 353 (1910)

Mercedes mit Werksteam, Aston Martin, McLaren und Williams

Ferrari mit Werksteam, Haas und Alfa Romeo

Honda mit Red Bull Racing und AlphaTauri

Renault mit Alpine