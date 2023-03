Ralf Schumacher-Zoff mit Heiko Wasser: Ex beim Sex

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher, Formel-1-Experte von Sky, und der langjährige RTL-Sportjournalist Heiko Wasser liegen sich in den Haaren. Grund ist eine flapside Aussage von Wasser.

Hat sich Heiko Wasser (65) im Ton vergriffen? Der langjährige RTL-Mitarbeiter, fast zwanzig Jahre lang in der Formel 1 tätigt, hat sich vor dem Saisonstart in Bahrain so zu Wort gemeldet: «Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer grossen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett.»

Das fand Ralf Schumacher jetzt gar nicht lustig. Der sechsfache GP-Sieger ist Formel-1-Experte von Sky und dort an der Seite von Sascha Roos mit viel Herzblut an der Arbeit. Der 47-jährige Schumacher gibt Wasser auf Instagram Zunder: «Lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich.» Dazu postete der WM-Vierte von 2001 und 2002 ein Daumen-runter-Emoji.

Wasser gibt bei RTL zu: «Natürlich war es nicht so diplomatisch, der Spruch kam aus der Emotionalität und auch aus Trauer. Die Aussage war vielleicht ein bisschen flapsig formuliert. Aber aus einer Sorge um die Formel 1. Ich befürchte, dass die Formel 1 in drei Jahren in Deutschland tot sein wird.»

Wichtig ist Wasser: «Das ist meine Meinung, nicht die von RTL. Ich würde mich beim nächsten Mal wohl diplomatischer ausdrücken und vielleicht eher sagen: Das Zugucken tut weh, der Sex ist solala. Ich will keinen Rosenkrieg mit Ralf Schumacher. Er hat auf jeden Fall meine Telefonnummer, angerufen hat er bisher aber nicht.»

RTL verlor Ende 2020 die Rechte zur Übertragung von Formel-1-Rechten an Sky, 2021 und 2022 wurden lediglich vier Rennen in Sublizenz gezeigt. Eine ähnliche Lösung für die GP-Saison 2023 wurde von RTL abgelehnt, der Sender konzentriert sich auf die Berichterstattung von Fussball und American Football.