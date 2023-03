Jenson Button: «Für Russell ist es schwieriger»

Formel-1-Veteran Jenson Button weiss, wie schwierig die Aufgabe ist, die George Russell an der Seite seines Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton bewältigen muss. Lando Norris habe es da einfacher, betont er.

In seinem ersten Mercedes-Jahr hat George Russell so manchen Beobachter überrascht, weil er seinen Teamkollegen Lewis Hamilton in den Schatten stellen konnte. Der siebenfache Weltmeister konnte zwar mehr Podestplätze als sein 25-jähriger Landsmann erobern. Einen Sieg, wie Russell ihn in São Paulo feierte, konnte der 38-Jährige aber nicht erringen.

Auch in der WM-Tabelle landete Hamilton als WM-Sechster hinter seinem Teamkollegen, der den vierten Gesamtrang erobern konnte. Entsprechend gross ist der Druck, der auf Russells Schultern lastet – zumal die Schonfrist im zweiten Jahr abgelaufen ist. Für Jenson Button steht deshalb fest: Russell muss eine schwierigere Aufgabe lösen als sein 23-jähriger Landsmann Lando Norris, der bei McLaren Rookie Oscar Piastri an seiner Seite hat.

Im Gespräch mit «Metro Sport» sagt der Weltmeister von 2009: «George ist in einer ganz anderen Situation als Lando, denn George hat diesen erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite, der mehr erreicht hat, als alle anderen. Deshalb ist es auch schwieriger für ihn, denn er wird den Druck in diesem Jahr spüren.»

«Im ersten Jahr dachte man: ‚Es ist das Team von Lewis und man erwartet Fehler und dass George zwischenzeitlich nicht so schnell ist.‘ Aber er hat Lewis die ganze Saison hindurch in den Schatten gestellt, deshalb lastet nun auch viel Druck auf seinen Schultern. Er muss zeigen, was er kann. Und ich denke, er kann damit umgehen», fügt Button an.

«Er scheint wirklich stark zu sein und ist gut darin, seine Stärken und Schwächen einzuschätzen. Er arbeitet hart und ich freue mich auf dieses Team-Duell», sagt der 43-Jährige über Russell. Mit Blick auf Hamilton, den er selbst einmal als Teamkollegen hatte, erklärt er: «Wenn man Lewis in einem Rennen besiegt, kommt er am nächsten Wochenende stärker zurück, daher habe ich keine Befürchtungen, dass Lewis nicht zurückschlagen wird.»

Und Button prophezeit: «Er wird noch hungriger sein. Er hat so viele Jahre lang WM-Titel und Rennen gewonnen, dass das letzte Jahr ein echter Schlag für ihn gewesen sein muss. Ein Schlag in die Magengrube, denn das ist er nicht gewohnt – nicht an der Spitze zu stehen, nicht einmal um Podestplätze zu kämpfen, das war schon eine Überraschung. Aber zur Saisonmitte war er wieder der Lewis, den wir kennen, deshalb denke ich, dass er dieses Jahr schnell sein wird – und das wird seinen Teamkollegen George unter Druck setzen.»

Norris habe eine andere Aufgabe zu meistern, betont der 15-fache GP-Sieger. «Er hat mit Oscar Piastri einen neuen Fahrer an seiner Seite, der jünger ist und sehr schnell. Der Druck lastet auf Lando und Piastri, denn er wurde ins kalte Wasser geworfen und kämpft in einem Team, das relativ konkurrenzfähig ist und einen extrem schnellen Fahrer hat.»

Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung