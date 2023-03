Martin Brundle zur Frage: Wie gut ist Max Verstappen?

Der ehemalige GP-Pilot Martin Brundle ist sich sicher: Formel-1-Champion Max Verstappen hat das Zeug, um zu den Besten des Sports zu gehören. Er vergleicht den Red Bull Racing-Star mit Ayrton Senna.

Max Verstappen hat eine starke Saison hinter sich: Der Niederländer holte mehr Saisonsiege und WM-Punkte als jeder andere GP-Star vor ihm, und er sicherte sich damit den zweiten WM-Titel in Folge. Zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez bescherte er dem Red Bull Racing Team im vergangenen Jahr 17 Saisonsiege und den Titel in der Team-Wertung.

Viele zählen den 25-Jährigen auch zu den ganz Grossen des Sports. So auch Formel-1-Veteran und Szenekenner Martin Brundle, der den GP-Zirkus als TV-Experte begleitet. Er ist sich sicher: Der Niederländer erfüllt alle Voraussetzungen, um zu den Besten des Sports zu gehören.

«Max könnte einer der besten Fahrer aller Zeiten werden, er hat die nötige Gabe. Senna hatte auch dieses Gefühl, diesen sechsten Sinn für den Grip. Und ich denke, Max hat das auch», schwärmt Brundle bei «Fox Sports». «Er war nach seinem ersten WM-Titelgewinn so entspannt. Und er hat das nötige Talent.»

«Er wird auch nicht nervös, wenn er nicht auf der Pole steht oder als Erster in die erste Kurve einbiegt. Er hat gelernt, langfristiger zu denken. Als er seinen ersten Titel noch nicht hatte, war ein Hauch von Verzweiflung zu erkennen. Doch dieser ist nun verschwunden und wurde durch Reife, Wissen und Erfahrung ersetzt», sagt der 63-Jährige über den Champion.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 3. März

06.00: Sky Sport F1 – Die grosse Saisonvorschau

07.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30: Sky Sport F1 – F1 Spezial – der neue RB-Bolide

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.15: Sky Sport F1 – Die gross Saisonvorschau

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

12.30: Erstes Training

14.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.40: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

18.15: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

18.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

19.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung



Samstag, 4. März

06.00: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

08.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.10: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

12.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30: Drittes Training

15.15: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

15.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.50: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00: Qualifying

17.00: ServusTV – Qualifying Analyse

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45: Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 5. März

07.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

09.30: Sky Sport F1 – Top 10: Best Overtakes 2022

13.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

14.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.15: SRF2 – Beginn Berichterstattung Rennen

16.00: Grosser Preis von Bahrain

17.40: ServusTV – Rennanalyse

17.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.00: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30: Sky Sport F1 - Ted’s Notebook

23.40: ORF1 – Motorhome, das Motorsport-Magazin





Bahrain-Test, 23. bis 25. Februar

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305, C4

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664, C5

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827, C5

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024, C4

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036, C4

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261, C4

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381, C4

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442, C5

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450, C4

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610, C5 *

11. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650, C3 *

12. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075, C5

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160, C3

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244, C4 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466, C4 *

16. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549, C5 *

17. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762, C3

18. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793, C5

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175, C3 *

20. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257, C3



Fahrer ohne Stern: Zeit am 25. Februar gefahren

Fahrer mit einem Stern: Zeit am 24. Februar gefahren

C5 = weichste Reifenmischung, C4 = zweitweichste Mischung, C3 = mittelharte Mischung