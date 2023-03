Günther Steiner (Haas) zu Mick Schumacher: Keine Reue

​In Staffel 5 der Netflix-Erfolgsserie «Drive to Survive» wird klar, wie früh das Verhältnis zwischen der Haas-Teamführung und Mick Schumacher 2022 gestört war. Haas-Teamchef Günther Steiner bereut nichts.

Wer sich die fünfte Staffel der Netflix-Doku «Drive to Survive» gönnt, der merkt schnell – Rennstallgründer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner verloren schon im Frühling 2022 den Glauben an den jungen Deutschen Mick Schumacher.

Nach dem üblen Crash von Mick in Dschidda sagte Steiner am Telefon zu Haas: «Die Schäden sind schlimm, Gene, ich würde sagen zwischen einer halben und einer Million. Wir haben ihm jetzt ein Jahr zum Lernen gegeben, und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verflixt noch mal seinen Wagen, nur weil der andere schneller ist.» Gene Haas erwiderte am Telefon: «Es wächst ihm wohl über den Kopf.»

Dann kam Monaco, wieder ein schwerer Unfall, der Wagen von Mick in zwei Teile zerrissen. Erneut ein Telefon zwischen Gene Haas und Günther Steiner. Haas: «Es braucht halt Talent. Man kann Talent nicht entwickeln.» Steiner: «Nein, man kann es nicht kaufen und auch nicht entwickeln.» Haas schrieb seinen Piloten da schon ab: «Wir sind im ‘Dead Man Walking’-Bereich.» Dead Man Walking, der letzte Gang eines zum Tode verurteilten Häftlings.

Mick Schumacher in Bahrain über die F1-Serie: «Ich schaue das nicht, ich muss mich jetzt nicht unbedingt selber im Fernsehen sehen.»



Auch Steiner ist zur besagten Episode angesprochen worden. Der Südtiroler sagt in einer Medienrunde im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «An einige meiner Kommentare erinnere ich mich, und im Übrigen wurde gar nicht alles gezeigt, was ich darüber hinaus gesagt habe.»



«Gewiss zeigt die Serie natürlich nur die saftigsten Momente, das müssen die Produzenten ja so machen. Aber was von mir zu hören ist, das kann ich nicht zurücknehmen, und ich bereue nichts. Gewiss sagst du in der Hitze des Gefechts gewisse Dinge, die man in aller Ruhe vielleicht nicht sagen würde, aber alles in allem wurde das richtig wiedergegeben. Ich habe Mick Schumacher hier beim Test gesehen, wir haben kurz Hallo gesagt.»



In einem RTL-Interview hat wehrt sich Steiner gegen Vorwürfe von Schumacher-Fans im Internet: «Also Mobbing war das 2022 sicher nicht, das würde ja auch keinen Sinn machen gegen den eigenen Fahrer. Ich kann die Schumacher-Fans verstehen, aber von Schikanieren konnte bei uns keine Rede sein.»





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072