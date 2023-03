Fernando Alonso zu Podest-Chance: «Nicht unser Ziel»

Das Aston Martin Team darf sich bisher über einen starken Saisonauftakt in Bahrain freuen. Dennoch bleibt Neuzugang Fernando Alonso bescheiden, wenn es um seine Ziele in dieser Saison geht.

Fernando Alonso hinterliess bei den Testfahrten in der vergangenen Woche in Bahrain und auch in den ersten beiden Trainings zum GP auf dem Wüstenkurs einen starken Eindruck. Der zweifache Weltmeister war in der ersten Session der Zweitschnellste, am Abend legte er nach und sicherte sich mit 1:30,907 min die FP2-Bestzeit.

Schon vor dem Start des Wochenendes wurde er auf die starke Form seines neuen Teams angesprochen. Und Alonso blieb bescheiden, als er nach seinen Podestchancen befragt wurde: «Wir werden unser Bestes geben, aber ehrlich gesagt ist das nicht unser Ziel.»

«Wir müssen weiterhin viel über das neue Auto erfahren – nur zwei Testtage mit einem komplett neuen Fahrzeug und einem neuen Paket reichen dazu nicht aus. Die drei Top-Teams waren im vergangenen Jahr in einer eigenen Liga unterwegs, manchmal überrundeten sie sogar das viertstärkste Team im Rennen. Im Grunde kamen dann nur sieben Autos in der gleichen Runde ins Ziel. Und wir können nicht erwarten, dass wir in einem Winter einen solchen Fortschritt erzielen», übte sich der 32-fache GP-Sieger im Tiefstapeln.

Immerhin räumte Alonso ein: «Wir sind zufrieden mit dem Auto, aber wir dürfen jetzt nicht abheben und müssen weiterhin mit der guten Basis arbeiten, die wir haben.» Der 41-Jährige beteuerte aber auch: «Ich weiss wirklich nicht, wie gut wir im Vergleich sind. Aber das Ziel lautete, mit diesem Auto einen Schritt nach vorne zu machen, und ich denke, das ist uns auch gelungen.»

«Die Testergebnisse waren sehr vielversprechend und auch das Gefühl stimmt, aber wir stehen erst am Anfang und dieses Auto wird sich noch stark verändern. Das Team sagte, wir werden zwei Drittel des Fahrzeugs im Laufe der Saison ändern, deshalb geht es nun darum, eine gute Basis zu schaffen, um das Auto weiterzuentwickeln und vielleicht im nächsten Jahr um bessere Ergebnisse kämpfen zu können. Aber das passiert schrittweise.»

2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072