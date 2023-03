Aston Martin von Fernando Alonso: Riesen-Fortschritt

​Fernando Alonso hat erstmals seit Brasilien 2021 auf trockener Bahn Bestzeit in einem freien Training auf trockener Bahn erzielt. Was seinen Rennwagen auszeichnet und was Alonso über die Bestzeit sagt.

Der Speed von Aston Martin ist echt: Was sich bei den Wintertests auf dem Bahrain International Circuit (BIC) angedeutet hatte, ist real – die Grünen haben mit dem neuen Rennwagen beneidenswerte Fortschritte erzielt; so viele Fortschritte, dass der 41-jährige Fernando Alonso im zweiten freien Training Bestzeit vor Weltmeister Max Verstappen erzielt hat.

In den anschliessenden Dauerläufen fiel auf: Der Red Bull Racing-Renner von Verstappen und Sergio Pérez war schneller als der Aston Martin des Spaniers, die Reifen bauten am Wagen des Asturiers markanter ab, wie die Rundenzeiten belegen.

Dennoch: Hut ab vor dieser Runde von Fernando, Hut ab vor der tollen Arbeit der Aston Martin-Mannschaft.

Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson ist aufgefallen: «Die Abstimmung des Aston Martin ist wie gemacht für Fernando und seinen aggressiven Fahrstil. Das zahlt sich auf eine Runde aus, wird den Grünen aber im Rennen ein wenig auf den Kopf fallen. In Sachen Handling ist Aston Martin vergleichbar gut wie Red Bull Racing, aber ich glaube, würde nun ein Rennen gefahren, dann hätte RBR die Oberhand.»

Was sagt Fernando Alonso selber zur sensationellen Bestzeit in der Nacht von Bahrain? Der Spanier bleibt hübsch auf dem Teppich: «Das Auto fühlt sich gut an, so wie schon im Test. Aber die Abstimmung muss noch besser werden, ich bin weiterhin viel am Experimentieren. Mal sehen, was am Samstag passiert. Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Ich sehe Aston Martin in einem Prozess, um mittelfristig die Top-Teams herauszufordern.»





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072