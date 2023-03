Sergio Pérez: Vorsicht vor Alonso im Aston Martin!

​Startplatz 2 für Sergio Pérez auf dem Bahrain International Circuit: Der Mexikaner glaubt, dass Ferrari bei den Testfahrten geblufft hat und warnt vor Fernando Alonso im Rennwagen von Aston Martin.

Mancher Fahrer würde sich die Finger lecken nach einem zweiten Startplatz zum WM-Start in Bahrain, aber GP-Veteran Sergio Pérez weiss – an diesem Tag wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen, an diesem Tag hätte er Weltmeister Max Verstappen hinter sich lassen können. «Leider hat es nicht ganz gereicht. Aber ehrlich gesagt bin ich ohnehin überrascht, dass wir beide da vorne stehen.» Es fehlten 139 Tausendstelsekunden zur zweiten Pole von Sergio nach Dschidda 2022.

Der WM-Dritte von 2022 erzählt nach der Qualifikation auf dem Bahrain International Circuit und seiner besten Leistung in einem Abschlusstraining hier. «Wir können noch immer nicht nachvollziehen, wieso unser Auto nicht mehr so prima liegt wie beim Wintertest. Wir waren völlig von den Socken, dass die Balance des Fahrzeugs sich so verändert hat. Dann mussten wir die Ärmel sehr weit hochkrempeln, um den Wagen frisch abzustimmen.»

Pérez gibt zu: «Wir sind Kompromisse eingegangen. Wir wissen, dass wir Speed in der Qualifikation hergeschenkt haben, um für den Grand Prix besser aufgestellt zu sein.»

«Ferrari hat gemessen am Test deutlich zugelegt, für mich haben die im Test geblufft, keine Frage. Die werden am Sonntag ein Wörtchen um den Sieg mitreden, da bin ich mir ganz sicher.»



«Und wir müssen nicht nur Ferrari auf dem Radar haben, auch Andere haben zugelegt. Im Rennen müssen wir auf der Hut sein. Hier kann mit einer unerwarteten Situation und einer Safety-Car-Phase schnell mal alles über den Haufen geworfen werden, ich erwartet ein hartes Stück Arbeit.»



«Ich traue auch Fernando Alonso im Aston Martin Einiges zu. Ich bin jahrelang für diesen Rennstall aus Silverstone gefahren, ich weiss, wie sehr da auf das Thema Reifenverbrauch geachtet und wie klug fürs Rennen gearbeitet wird. Fernando könnte durchaus da vorne auftauchen.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181