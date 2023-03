Fernando Alonso (3.): «Ich hatte ständig diese Angst»

​Fernando Alonso beginnt seine Formel-1-Saison mit einem Podestplatz: Rang 3 beim Grossen Preis von Bahrain. Der Aston Martin-Pilot ist hin und weg: «Ich dachte immer – wann kommt der Hammer?»

Formel-1-Champion Fernando Alonso hat beim WM-Auftakt auf dem Bahrain International Circuit den dritten Platz erobert, der Aston Martin-Fahrer hat die Fans mit seinen tollen Manövern gegen Lewis Hamilton (Mercedes) und Carlos Sainz (Ferrari) von den Sitzen gerissen.

Der 41-jährige Spanier hat seinen 99. Podestplatz in der Formel 1 erobert, seinen ersten seit Katar 2021 (damals mit Alpine), die tolle Darbietung mit dem zweiten Aston Martin-Podestplatz (nach Vettels zweitem Platz in Baku 2021) hätte nicht besser angesetzt sein können, denn die Grünen haben hier den 50. Grand Prix bestritten.

Alonso nach seinem 357. Formel-1-Rennen: «Zunächst mal Gratulation an Lance, jeder weiss, dass er vor kurzen operiert worden ist, aber er hat sich durchgebissen und ist Sechster geworden.»

Fernando konnte seine Emotionen kaum im Zaum halten, nachdem er am Mercedes und später am Ferrari vorbei gegangen war. Alonso grinst: «Das war Zeichen meiner Erleichterung. Ich büsste beim Start ein paar Ränge ein, und klar habe ich gehofft, dass ich das wieder gutmachen kann. Das war für mich selber, aber gewiss auch für die Fans mehr Adrenalin.»

Aston Martin ist im Konstrukteurs-Pokal 2022 Siebter geworden, das bedeutet, dass die Grünen im Windkanal gemäss Reglement mehr entwickeln dürfen als Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren und Alfa Romeo. Alonso sagt: «Ich hoffe, das wird uns schon in der laufenden Saison helfen, aber noch mehr 2024.»



Alonso nach seinem ersten Bahrain-Podest seit 2010: «Das war der perfekte Start für dieses Projekt. Ganz ehrlich – selbst nach den guten Testfahrten hätte ich das nicht erwartet. Da dachte ich: Gut, wir können wohl vorne am Mittelfeld mitmischen, nun hatten wir heute das zweitbeste Auto. Aber einen Podestplatz hatte ich vor dem GP-Wochenende nicht auf dem Radar.»



«Ich hatte das gleich gute Gefühl im Auto wie im Test. Aber ich dachte immer – wann kommt der Hammer? Wann holt dich die Realität wieder auf den Boden? Ich hatte ständig Angst, dass plötzlich ein Rückschlag kommt. Aber das ist nicht passiert.»



«Die Realität ist vielmehr – unser Speed ist echt. Wenn wir auf den kommenden zwei Strecken in Dschidda und Melbourn ebenfalls konkurrenzfähig sind, werden wir eine gute Saison haben.»



«Das Duell mit Lewis war der Knaller. Mit solch einem tollen Fahrer zu kämpfen, macht immer Freude. Dieses Auto ist so angenehm zu fahren, da kannst du nach Herzenslust angreifen. Der Wagen liegt prächtig und geht mit den Reifen schonend um, das war der Schlüssel zum dritten Platz. Aber die letzten zehn Runden waren sehr lang, ich konnte es kaum erwarten, die karierte Flagge zu sehen.»



«Dabei hätte heute so viel schiefgehen können. Gleich nach dem Start spürte ich einen Schlag, aber ich habe erst später erfahren, dass es sich um meinen Stallgefährten Stroll handelte. Das war heute mein glücklicher Tag.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0





Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0