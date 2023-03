Capito warnt Steiner und Co.: Druck nicht erhöhen!

Mick Schumacher ist in dieser Saison Ersatz bei Mercedes. Ex-Williams-Teamchef Jost Capito geht davon aus, dass der 23-Jährige schon bald als Stammfahrer zurückkehrt. Außerdem warnte Capito die Teamchefs.

Jost Capito hat die Teamchefs in der Formel 1 vor zu viel Druck auf Talente gewarnt. «Man muss die jungen Fahrer gewähren lassen. Es ist ihr Lebensziel, in der Formel 1 zu fahren, und wenn sie es dann geschafft haben, dann machen sie sich selbst extremen Druck, mit der Konkurrenz mithalten zu müssen», sagte Capito t-online.

Mick Schumacher zum Beispiel bekam von seinem früheren Haas-Teamchef Günther Steiner in der vergangenen Saison jede Menge Druck, auch öffentlich in Interviews. Am Ende reichten Schumachers Leistungen nicht aus, er bekam keinen neuen Vertrag.

Die Teamchefs müssten «aufpassen, dass man den Druck von außen nicht noch erhöht, sondern ihn im Gegenteil abbaut. Die Jungs sollen Spaß am Fahren haben, auch wenn sie nicht vorne mithalten können», so Capito.

Schumacher ist nicht mehr Stammfahrer, sondern Ersatzmann bei Mercedes. Für den früheren Williams -Teamchef Capito eine echte Chance, er rechnet mit einer baldigen Rückkehr Schumachers als Stammfahrer.

«Er hat eine sehr realistische Chance zurückzukommen», sagte der 64-Jährige. Schumachers aktuelle Rolle als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes sei zudem durchaus positiv zu betrachten, führte Capito aus. Von dem Einblick, den Schumacher dort erhalte, werde er «extrem profitieren».

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0