Mercedes-Brief an Fans: Keine Panik, kein Sündenbock

​Der Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz richtet sich mit einem offenen Brief an die Fans: «Was in Bahrain passiert ist, das hat das Team als Ganzes verletzt. Aber wir werden jetzt nicht in Panik verfallen.»

Mercedes-Benz nach dem WM-Auftakt in Bahrain auf den Rängen 5 (Lewis Hamilton) und 7 (George Russell), so haben sich die achtfachen Sieger des Konstrukteurs-Pokals das nicht vorgestellt.

Nun haben sich die 125-fachen GP-Sieger in einem offenen Brief an die Fans gerichtet, um die Situation darzulegen. Mercedes schreibt:

«Bahrain hat weh getan. Es hat jeden von uns verletzt, die wir mit der Entschlossenheit in eine Saison gehen, um den WM-Titel kämpfen zu können. Was in Bahrain passiert ist, das hat das Team als Ganzes verletzt, nachdem wir so viel harte Arbeit in ein Auto gesteckt haben, das unsere Erwartungen nicht erfüllt.»

«Wir wissen, dass auch Euch das Ergebnis weh getan hat, unseren Fans. Eure Leidenschaft und Unterstützung sind ganz wichtig für uns, wir teilen den Schmerz.»

«Die Lage, in welcher wir uns nun befinden, wollte keiner, aber sie ist nun mal so wie sie ist. Das ist die Realität. Und die einfache Frage ist: Was können wir, was werden wir nun tun?»

«Zunächst mal werden wir jetzt nicht in Panik verfallen, es wird keine Kurzschluss-Reaktionen geben. In einem so hart umkämpften Umfeld wie der Formel 1 zeigen die Leute schnell mal mit dem Finger und suchen Sündenböcke. Aber Ihr kennt uns besser.»



«Wir reden im Team offen darüber, dass man den Mut haben muss, zu versagen. Man muss den Charakter haben und Verantwortung übernehmen, man muss das Versagen als Gelegenheit erkennen. Wir arbeiten mit Dringlichkeit, aber in Ruhe an einem Plan, um besser zu werden.»



«Wir konzentrieren aus auf kurz-, mittel- und langfristige Ziele, um wieder zu gewinnen. Wir haben schon für die kommenden Rennen Entwicklungen aufgegleist – und es kommt mehr. Aber das geht nicht im Handumdrehen, es gibt in der Formel 1 keine Wundermittel.»



«Wir lassen den Kopf nicht hängen, wir machen Schritt um Schritt. Wir sind Mercedes. Wir kennen die Standards, die wir anstreben, keiner von uns zuckt zusammen vor dem Berg, den wir erklimmen müssen. Leicht wird das nicht, aber wo liegt der Wert in etwas, das leicht ist?»



«In solchen Zeit wird der Charakter gestählt, in solchen Zeit wächst die Mannschaft über sich hinaus, indem wir schwierige Aufgaben anpacken und sie lösen. Wir gehen zusammen durch dick und dünn – von Toto, Lewis und George bis zu jedem Mitarbeiter in Brackley und Brixworth. Wir lieben eine Herausforderung.»



«Wir zählen auf Euch, dass ihr uns anspornt. Ob bei Kritik oder Unterstützung, es gibt einen richtigen Weg und einen falschen. Wir wollen, dass unsere Online-Gemeinschaft ein sicheres Umfeld bietet für eine gesunde Diskussion, ein Umfeld, in welchem die Leute mit Respekt behandelt werden – egal ob sie Team-Mitglieder sind, Mercedes-Fans oder Anhänger anderer Rennställe.»



«Wir haben null Toleranz für Diskriminierung, Beschimpfungen oder Einschüchterung jeder Art. Wir werden gegen alle Kommentare oder Posts vorgehen, die wir als unangemessen erachten oder die nicht unseren Richtlinien entsprechen.»



«Wir arbeiten hart an einem Richtungswechsel. Der Weg zur Besserung begann unmittelbar nach dem Rennen von Bahrain, und jeder hat dabei seine Rolle zu spielen. Seid Ihr dabei, Euch an unsere Seite zu stellen? Falls nein, nichts für ungut. Falls ja, packen wir’s an!»