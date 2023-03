Webber zu Alonso: Alles, was ihn auszeichnet, ist da

Fernando Alonso hat die Formel-1-Fans mit seinem dritten Platz beim Auftakt in Bahrain begeistert. Mark Webber glaubt, dass der Spanier fahren könnte, bis er 44 ist.

Fernando Alonso erlebt gerade seinen X-ten Frühling in der Formel 1. Der Spanier begeisterte die Fans und seinen neuen Arbeitgeber Aston Martin mit seinem dritten Platz. Was ist jetzt möglich für die neue Traum-Kombination?

«Das ist erst der Anfang. Wir haben gerade erst mit diesem Konzept losgelegt, das wir in diesem Winter verändert haben», kündigte Alonso an.

Siege könnten es in dieser Saison werden. Und möglicherweise noch ein paar Jahre mehr in der Motorsport-Königsklasse für Alonso. Das glaubt zumindest Ex-Formel-1-Fahrer Mark Webber. «Er hat die Möglichkeit, länger als diese zwei Jahre zu bleiben», sagte Webber Motorsport.com. «Aber ich schließe nie aus, dass Fernando weitermacht, bis er 44 ist.» Der zweimalige Weltmeister wird im Sommer 42.

«Wenn man älter wird, reifen wir alle auf unterschiedliche Weise, und wir haben unterschiedliche Prioritäten in unserem Leben», so Webber weiter: «Er ist seit 20 Jahren in diesem Paddock. Natürlich ist es anders als damals, als er ankam, das ist offensichtlich. Aber der Instinkt und der Fahrer, das ist alles noch da.»

Webber betont: «Diese Eigenschaften sind noch da, alles, was ihn auszeichnet, ist noch da», fügte Webber hinzu. «Er ist ein Wettkämpfer, er will mit den anderen auf eine hartnäckige und sich selbst belohnende Weise kämpfen. Das wird Fernando nie verlassen.»

«Es ist nicht so, dass wir eine Bestätigung seines Talents gebraucht hätten», sagte Webber. «Daran gibt es keinen Zweifel. Aber jetzt kann er es genießen, ein Team in die nächste große Phase seiner Karriere zu führen. Er wird sehr motiviert sein, das ist unglaublich!»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0