Ex-Mechaniker Brown: Bitterer Beigeschmack bei Vettel

Sebastian Vettel ist zu einem sportlich ungünstigen Zeitpunkt zurückgetreten. Sein Ex-Chefmechaniker Mikey Brown glaubt aber, dass der Deutsche zurückkommen könnte.

Podiumsplatz im ersten Rennen für Aston Martin, ein konkurrenzfähiges Auto, dazu tolle Manöver gegen Lewis Hamilton und Carlos Sainz: Fernando Alonso stand im Mittelpunkt des ersten Formel-1-Saisonrennens in Bahrain.

In dem ganzen Trubel um Alonso stellt sich aber die Frage: Was wohl Sebastian Vettel dazu sagt? Er eierte mit dem Aston Martin zwei Jahre lang im Mittelfeld herum, kassierte Rückschläge, während er gleichzeitig dabei half, Team und Auto in die aktuelle Position zu bringen. Die Lorbeeren ernten jetzt andere.

Bereut er seinen Rücktritt? Dazu geäußert hat sich der Deutsche bislang nicht, auch nicht zum starken Start seines Ex-Rennstalls, zumindest nicht öffentlich. Sein früherer Chefingenieur Mikey Brown verriet nun aber, dass sich Vettel beim Team sehr wohl gemeldet hat.

«Seb verstand sich gut mit allen im Team, nicht nur mit mir. Er hat mir am Sonntag nach dem Rennen eine Nachricht geschickt und sich sehr für uns gefreut», sagte Brown im Podcast «PitStop».

Er räumt aber auch ein: «Das, was passiert ist, muss bei ihm einen bitteren Beigeschmack hinterlassen haben. Er muss gedacht haben: 'Das hätte ich sein können.' Aber gleichzeitig freut er sich für alle.»

Das Ganze habe mit Timing zu tun, so Brown. «Aber er ist glücklich, er ist zu Hause und macht mit seinen Kindern, was er wollte. Ich denke, er hat ein gutes Ende gefunden. Wir hatten einen guten Abu Dhabi Grand Prix», sagte Brown und fügte hinzu: «Das ist Motorsport, nicht wahr? Man weiß nie, welches Auto du im nächsten Jahr bekommt.»

Er glaubt übrigens, dass Vettel problemlos zurückkommen könnte. «Ich würde mich freuen, wenn Seb zurückkommen würde. Vettel kann zurückkommen. Schau dir nur an, was Alonso geleistet hat. Mit 41 Jahren hat er es geschafft, wieder auf das Podium zu kommen», sagte Brown.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0