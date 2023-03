Lewis Hamilton: Erneut Gerüchte um Wechsel zu Ferrari

​Die Geschichte kehrt zuverlässig zurück wie ein gut geworfener Bumerang: Lewis Hamilton wolle zu Ferrari wechseln. Es reicht nicht, dass der englische Superstar ständig seine Treue zu Mercedes beteuert.

Es ist völlig egal, wie oft Lewis Hamilton das sagt, in unterschiedlichen Worten: «Mercedes ist meine Familie, ich fahre unter dem guten Stern, seit ich 13 Jahre alt bin. Es gibt für mich keinen Grund, dieses Team zu verlassen.»

Dennoch, so verlässlich wie ein australisches Wurfholz, kehrt diese Geschichte zurück: Lewis Hamilton wolle zu Ferrari wechseln. Diese alte Suppe wird derzeit in Grossbritannien aufgekocht, weil der Saisonstart von Lewis mit Mercedes enttäuschend verlaufen ist. Hamilton, so wird unter Fans, aber auch in den Medien spekuliert, verliere die Geduld und wolle sein Glück in Italien suchen, um den begehrten achten WM-Titel zu erringen.

Diese Logik hat einen grossen Fehler, wie der langjährige Sky-GP-Experte Martin Brundle festhält: «Lewis sehnt sich nach dem achten Titel, das würde ihn endgültig zum grössten Formel-1-Fahrer aller Zeiten machen. Das ist ihm wichtig. Aber wer bitteschön garantiert ihm denn, dass er mit Ferrari den Titel holt? Die haben offenbar ihre eigenen Probleme.»

«Lewis ist nun im Herbst seiner Karriere. Wenn ich mir ansehe, auf welchem Niveau Fernando Alonso fährt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Hamilton noch fünf Jahre weitermacht. Er hat also noch einige Möglichkeiten. Doch er weiss, was er an Mercedes hat. Ich an seiner Stelle würde mir in Ruhe ansehen, ob sein Team die Schwierigkeiten in den Griff bekommt. Mercedes ist für ihn die beste Möglichkeit. Und nur wenn er dort wirklich keine Chance mehr erkennt, kann ich mir vorstellen, dass er an einen Rennstall-Wechsel denken würde.»

Hamilton selber hat zum Thema Ferrari gesagt: «Ich bin oft gefragt worden, ob meine Karriere ohne Ferrari nicht unkomplett sei. Aber ich sehe das so: Wenn du Teil der Mercedes-Familie bist, dann ist das fürs ganze Leben. Schaut euch Stirling Moss an oder Juan Manuel Fangio. Du bist Teil der reichen Mercedes-Historie, und sie kümmern sich um dich. Jeder weiss, wie sehr ich Ayrton Senna bewundere – und der ist ein Idol von Millionen geworden, auch ohne dass er je für Ferrari gefahren ist.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0