Österreich-GP auf dem Red Bull Ring bis Ende 2027

​Ein Abkommen zur Austragung des Grossen Preises von Österreich auf dem Red Bull Racing ist vorzeitig verlängert worden. Der WM-Lauf bleibt in Spielberg in der Steiermark, mindestens einschliesslich 2027.

Mit einem starken Bekenntnis zu Österreich und zur Steiermark bleibt die Formel 1 dem Red Bull Ring treu und verankert den Traditions-GP fest im Rennkalender. Die vorzeitige Vertragsverlängerung der Königsklasse um weitere vier Jahre, von 2024 bis 2027, ist seit kurzem fixiert.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali: «Der WM-Lauf in Österreich ist die perfekte Mischung aus anspruchsvoller Strecke, Highspeed-Rennsport und wunderbarer Umgebung. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Vertrag verlängern konnten. Wir feiern in diesem Jahr zehn Jahre Rückkehr nach Spielberg, und ich möchte an Dietrich Mateschitz erinnern, dessen Liebe und Leidenschaft, dessen Vision und Enthusiasmus so viel für den Sport getan haben, weit über die Grenzen von Österreich hinaus.»

Erich Wolf, Geschäftsleiter von Projekt Spielberg: «Wir sind stolz auf diese Partnerschaft mit der Formel 1 und freuen uns, die Königsklasse vier weitere Jahre zu Gast haben zu dürfen. Die Formel 1 hat ein starkes Bekenntnis zu Österreich, zur Steiermark und zum Murtal abgegeben.»

Elf Grands Prix (je zwei 2020 und 2021) wurden bisher auf dem Red Bull Ring ausgetragen. Es gab zahlreiche emotionale Momente mit Stars der Motorsport-Welt und denkwürdige Heimsiege für Oracle Red Bull Racing. Den Allzeitrekord mit vier F1-Triumphen in Österreich hält Max Verstappen (2018, 2019, zwei Siege 2021) vor Alain Prost (3). Der Zuschauer-Rekord wurde beim grössten Sport-Event des Jahres 2022 in Österreich mit 303.000 Besuchern gefeiert. Insgesamt 1.393.000 Fans pilgerten von 2014 bis 2022 zur Formel 1 an den Spielberg und sorgten auf rot-weiss-roten Tribünen für grossartige Stimmung.

Einzig 2020 mussten die Piloten auf die unvergleichliche Fan-Kulisse im Murtal verzichten. Trotz Pandemie ermöglichte der Red Bull Ring gemeinsam mit FIA und Formel-1-Gruppe Anfang Juli den Start in die Saison und war mit einem starken Zeichen der Machbarkeit auch der globale Eisbrecher für Sport-Events in diesem schwierigen Jahr – inklusive historischer Premieren: Bis dahin hatte der WM-Auftakt noch nie so spät stattgefunden, erstmals in Österreich und ein Debüt gab es auch für zwei Grands Prix an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf derselben Rennstrecke. Ausserdem feierte der «Grosse Preis der Steiermark» seine Uraufführung.



Derzeit läuft der Ticket-Endspurt für den «Holiday Grand Prix 2023». Wer sich einen der begehrten Plätze von 30. Juni bis 02. Juli sichern möchte, sollte bald unter www.redbullring.com zuschlagen!





Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format