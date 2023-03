Live-Ticker vom Saudi-Arabien-GP: Wann kracht es?

​Das Layout des sündhaft schnellen Strassenkurses von Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien begünstigt Fahrfehler und Unfälle. Wir halten Sie über die ganze Action am Rande des Roten Meers auf dem Laufenden.

Das Vertrauen zwischen Mick Schumacher und Haas war schon vor einem Jahr weitgehend futsch. Dies wird klar angesichts Staffel 5 der Netflix-Erfolgsdoku «Drive to Survive». In der Episode «Like Father, Like Son» geht es um Mick Schumacher und seine schwierige Saison bei Haas. Nach dem üblen Crash auf dem schnellen Strassenkurs in Dschidda (Saudi-Arabien) wollte Rennstallgründer Gene Haas am Telefon von Teamchef Steiner wissen, wie gross denn der Schaden sei.

Der Südtiroler Steiner: «Es ist schlimm, Gene, ich würde sagen zwischen einer halben und einer Million. Wir haben ihm jetzt ein Jahr zum Lernen gegeben, und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verflixt noch mal seinen Wagen, nur weil der Andere schneller ist.» (Gemeint ist Micks Stallgefährte Kevin Magnussen, M.B.) Gene Haas erwiderte am Telefon: «Es wächst ihm wohl etwas über den Kopf.»

Aber Mick Schumcher ist nicht der Einzige, der den Betonkanal von Dschidda näher kennengelernt hat als es ihm lieb war. Unvergessen, wie Max Verstappen 2021 auf dem Weg zur Pole-Position war, seinen Red Bull Racing-Rennwagen aber kurz vor Schluss rechterhand in die Mauer setzte.

Das Streckenlayout des Strassenkurses am Roten Meer erlaubt keine Fehler. Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit, bis der erste Fahrer sein Auto gegen die Wand fährt und ein Training neutralisiert oder gar abgebrochen werden muss.

Wie sich die ganze Action in Dschidda entwickelt, darüber halten wir Sie im Qualifying und im Rennen mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, beim Abschlusstraining ab 17.30 Uhr, beim Rennen ab 17.20 Uhr.



Natürlich gibt’s hier wie üblich auch unseren Service mit dem wichtigsten Fernsehterminen.





Saudi-Arabien-GP im Fernsehen

Freitag, 17. März

09.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Warm-Up: Das Motorsport Spezial

12.50: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Bahrain 2023

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

14.30: Erstes Training

16.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

18.00: Zweites Training

18.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

19.30: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

20.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

23.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 18. März

07.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Top 10: Drivers behaving badly

11.00: Sky Sport F1 – Villeneuve & Pironi

12.45: Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2022

13.00: Sky Sport F1 – Vettel – More than a Champion

14.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

14.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.20: ORF1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

14.30: Drittes Training

17.30: ORF1 – Vorberichte zum Abschlusstraining

17.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.55: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

18.00: Qualifying

19.00: ServusTV – Analyse Qualifying

19.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

20.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

21.30: Sky Sport F1 – Top 10: Crazy finishes

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Bahrain 2023

23.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 19. März

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

10.30: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

11.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

13.00: Sky Sport F1 – Top 10: Best Battles 2022

14.15: Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Türkei 2006

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

17.30: Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

17.40: SRFInfo – Beginn Berichterstattung Rennen

17.50: ORF1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Saudi-Arabien

19.40: ORF1 – Motorhome

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz

21.00: Sky Sport F1 – Vettel: More than a Champion

22.00: Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton vs. Verstappen)

22.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.55: ServusTV – Das Rennen





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0