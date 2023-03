Lando Norris wehrt sich: «Das ist völliger Bullshit»

Hat Lando Norris keine Lust mehr auf McLaren? Verlässt der Brite das in dieser Saison strauchelnde Team? In Saudi-Arabien wehrt sich Norris gegen die Gerüchte.

McLaren ist schlecht aus den Startlöchern gekommen. Oscar Piastri schied in Bahrain aus, Lando Norris hatte mit so vielen Problemen zu kämpfen, dass er am Ende mit deutlichem Abstand Letzter wurde. Punkte? Waren unerreichbar.

Was nun folgte, ist üblich: Gerüchte, dass Norris das Team wechseln könnte. Sein Vertrag bei McLaren läuft noch bis 2025. Seit 2019 fährt er für den Traditionsrennstall, doch ein Kampf um den WM-Titel scheint sehr weit weg.

Die andauernden Gerüchte tangieren ihn nicht mehr. «Ich denke, dass ich an einem Punkt angelangt bin, an dem es mich in keiner Weise mehr berührt. Und ich schätze, ich kann bis zu einem gewissen Grad damit umgehen, abgesehen davon, dass es völliger Bullshit ist, den sich die Leute ausdenken. Es sind falsche Geschichten», sagte Norris.

Harsche Kritik sei bis zu einem gewissen Punkt akzeptabel, weil sie sinnvoll sei, so Norris weiter. «Man mag es nicht, wenn es zu viel wird und wenn die Leute im Team davon betroffen sind, vor allem, wenn einige von ihnen die Wahrheit nicht verstehen oder nicht kennen.»

Norris betonte: «Wir machen einen guten Job innerhalb des Teams, innerhalb von McLaren, indem wir den Leuten die Dinge erklären, ihnen sagen, was los ist, und meine Seite der Geschichte erklären. Dinge, die mit mir los sind, Dinge, die im Team los sind».

«Es ist hart, aber das ist die Welt, in der wir leben. Es sind einfach die Medien, vielleicht, aber damit muss man sich manchmal einfach abfinden. Ich bin zufrieden mit dem Team», so Norris.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0