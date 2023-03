George Russell: Die Fehler von Mercedes-Benz

​Der WM-Auftakt wurde für Mercedes-Benz zur Ernüchterung: Statt die Lücke zu Red Bull Racing zu schliessen, ist der Rückstand noch grösser geworden. George Russell weiss, was schiefgelaufen ist.

Lewis Hamilton redet in Saudi-Arabien nicht um den heissen Brei herum: «Wir sind nicht näher an der Spitze als 2022, wir sind weiter von Red Bull Racing weg. 2022 waren wir auf den Geraden nicht so schnell, das ist 2023 anders. Aber wir verlieren in den Kurven Zeit, das Auto von RBR kommt viel besser aus den Ecken heraus. In Bahrain waren wir dennoch im Rennen teilweise mehr als eine Sekunde pro Runde langsamer. Das war für uns ein Schock.»

Hamiltons Stallgefährte George Russell – beim WM-Auftakt in Bahrain Siebter – sagt im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit: «Wir verliessen Bahrain mit starken Emotionen, gedankenverloren und frustriert. Aber dann haben wir diese Gefühle zur Seite geschoben und uns darauf konzentriert, wie wir diesen Wagen schneller machen können.»

«Es ist nun klar, was im Winter schiefgelaufen ist. Wir sind übers Ziel hinausgeschossen, als wir die Fehler des Modells W13 korrigieren wollten. Wir haben uns zu sehr darauf konzentriert, dieses Bouncing loszuwerden. Das hat Leistungsfähigkeit gekostet.»

«Wir sind mit dem W14 zu konservativ vorgegangen. So wie wir mit dem Design des 2022er Auto zu aggressiv waren, so waren wir nun zu vorsichtig. Aber ich weiss, wir können Boden gut machen. Ob es reicht, um Red Bull Racing einzuholen, deren Auto pro Runde mindestens eine Sekunde schneller ist als unseres? Wahrscheinlich nicht.»

«Die Erkenntnisse von Bahrain sind für die ganze Mannschaft eine bittere Pille. Aber wir haben weitreichende Entscheidungen getroffen, und ihr werdet einen anderen Rennwagen erleben.»

Die Fans von George Russell und Lewis Hamilton fragen sich freilich: Wann wir das sein? Der WM-Vierte von 2022 sagt dazu: «Natürlich je früher, desto besser. Aber wenn ich früher sage, dann meine ich nicht an diesem Wochenende hier und auch nicht beim WM-Lauf danach in Australien. Das wird schon einige Rennen dauern. Wir müssen realistisch bleiben. Die kommenden Grands Prix werden für uns schwierig.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0